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1 февраля 2017, 19:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зозуля не сможет играть до конца сезона

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля, чья аренда в «Райо Вальекано» сорвалась из-за угроз фанатов, пропустит остаток текущего сезона в соответствии с международным регламентом, сообщает AS.

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На сегодняшней тренировке ультрас «Райо Вальекано» вывесили баннер с надписью «Вальекас — не место для нацистов». В адрес украинца неслись оскорбления, и руководство «Райо» даже пришлось вызывать полицию. Игрок покинул здание клуба через заднюю дверь. Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья отметил, что Роман сильно расстроен, поскольку не ожидал такого. Нападающий уже был заявлен за «Днепр» и «Бетис» в сезоне-2016/17, и он не сможет перейти в новый клуб до лета.

В текущем сезоне Зозуля провёл в Примере шесть матчей.

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