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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28630296/
1 февраля 2017, 19:05 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Райо Вальекано» вернет Зозулю в «Бетис» из-за радикальных фанатов

Боссы «пчел» пошли на поводу у фанатов команды, которые ранее потребовали от клуба избавиться от Зозули, обвинив украинца в нацизме.

Боссы пчел пошли на поводу у фанатов команды которые ранее потребовали от клуба избавиться от Зозули обвинив украинца в нацизме. Увеличить
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Украинский форвард Роман Зозуля, накануне отданный Бетисом в аренду Райо Вальекано, вернется в Севилью, сообщает SportArena со ссылкой на интервью спортивного директора Бетиса Мигеля Торресилья Estadio Deportivo .

«Мы говорили с руководством Райо Вальекано насчет Зозули и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью. Сейчас он шокирован. У него были проблемы с радикальными болельщиками в Райо, он даже написал письмо, но это не помогло», — заявил функционер.

Таким образом, боссы Пчел пошли на поводу у фанатов команды, которые ранее потребовали от клуба избавиться от Зозули, обвинив украинца в нацизме.

27-летний Роман Зозуля только вчера ночью перебрался из Бетиса в Райо Вальекано на правах аренды до конца сезона, но еще до заключения сделки ультрас мадридского клуба, известные своими левыми взглядами, публично обвинили украинца в нацизме и потребовали от клуба не подписывать его.

Тем не менее, клуб не стал их слушать и подписал контракт с Зозулей, который тут же написал открытое письмо к болельщикам, в котором объяснил ситуацию в Украине и свои взгляды, но, видимо, на ультрас это обращение впечатления не произвело.

Примечательно, что поскольку Зозуля не сыграл ни минуты за Райо Вальекано в официальных матчах, клуб может вернуть его Бетису прямо сейчас, избежав финансовых санкций. При этом сам футболист не сможет играть в официальных матчах до конца сезона, ведь по его ходу он числился сразу в трех клубах — Днепре, Бетисе и Райо.

Контракт Зозули с Бетисом рассчитан до лета 2019-го и в первой части сезона украинец провел за андалусийцев 150 минут в Примере.

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Зозуля не сможет играть до конца сезона

Зозуля не сможет играть до конца сезона

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля, чья аренда в «Райо Вальекано» сорвалась из-за угроз фанатов, пропустит остаток текущего сезона в соответствии с международным регламентом, сообщает AS.
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