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1 февраля 2017, 16:26 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Бывший нападающий «Волыни» подписал контракт с «Карпатами»

Нападающий Виктор Хомченко и львовские «Карпаты» заключили контракт сроком на 5 лет.

Нападающий Виктор Хомченко и львовские Карпаты заключили контракт сроком на 5 лет. Увеличить
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Воспитанник волынского футбола присоединился к «зелено-белых» на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить тренерский штаб и клубное руководство, сообщает «Сегодня».

В чемпионате Украины Виктор Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую «Волынь» возглавлял Анатолий Демьяненко. Провел 26 поединков и забил 2 гола.

В «Карпатах» Виктор будет играть под 77 номером.

Фото: ФК «Карпаты».

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