Есть ли «Ливерпуль» без Мане?
«Ливерпулем» Юргена Клоппа до определенного момента не восхищался только несведущий в делах футбольных Туманного Альбиона.
Мерсисайдцы практически не замечали соперников на поле и, казалось, шли к долгожданному первому месту в чемпионате. Как водится, компания конкурентов подобралась не из легких. Два «Манчестера», «Арсенал», надеющийся не быть вновь четвертым, и, конечно, нынешний лидер — магический «Челси» Антонио Конте.
Клопп подобрал интересные ответы на традиционные для «Ливерпуля» вопросы в плане построения игры. Подобным успешным тренерским решением стал трансфер Садьо Мане из «Саутгемптона».
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В 24 матчах с начала сезона (пока Мане был в составе) «Ливерпуль» одержал победы в 17 из них. С момента отъезда игрока на Кубок Африки мерсисайдцы смогли выиграть лишь однажды в девяти матчах. Как говорил Ноэл Мойхнихан, «статистика может доказать что угодно, даже правду». Цифры неумолимы: процент побед у команды Клоппа упал с 74 до 11. «Ливерпуль» стал терять не только очки, но и качество игры. Свидетельство тому тот факт, что среднее количество голов за игру снизилось с 2.6 до 1. Роберто Фирмино, на которого Клопп возлагал основные надежды в атаке во время отъезда Мане, смог реализовать только 16% своих возможностей забить гол. Что же касается Садьо, то его показатель — 33%.
Эти цифры
После вылета сборной Сенегала с Кубка африканских наций за Мане был отправлен личный самолет, чтобы футболист смог принять участие в важнейшем для мерсисайдцев матче против «Челси». Игра закончилась вничью 1:1, а Садьо вышел на поле только на 75-й минуте. Добавляет немного мистики и тот факт, что буквально через минуту после замены Симон Миньоле парировал пенальти от Диего Косты.
Возможно, Клопп стал заложником собственной идеи изыскать в составе «Ливерпуля» стержень игры команды, найти того, кто будет задавать тон всему происходящему на поле. Мане принял на себя эту ношу: вернувшись из «далекой командировки», он должен вернуть лицо клубу и повести «красных» с берегов Мерси к долгожданным победам.
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