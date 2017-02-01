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1 февраля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Шильо из-за травмы не поможет «Милану» в течение 3−4 недель

Защитник «Милана» Маттио Де Шильо получил травму в выездном матче 22-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:2).

У футболиста диагностировали растяжение связок правой лодыжки, из-за чего он пропустит три-четыре недели, информирует Gazzetta dello Sport.

На 71-й минуте Родриго Де Пауль нанёс травму Де Шильо и получил жёлтую карточку. Две минуты спустя он принёс своей команде победу, пока россонери играли вдесятером, так как Де Шильо покинул поле, но из-за отсутствия остановок в игре гости не могли провести замену.

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