Киевское «Динамо» подписало контракт с сербским защитником Пантичем

24-летний новичок примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании, сообщает официальный сайт украинского клуба.



Пантич — воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал 29 мая 2011 года в составе белградского «Рада». В 2012 году Пантич подписал контракт на один сезон с белградской «Црвеной Звездой».



В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон-2013/14 провёл 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне-2014/15 — за «Кордобу» (29 матчей), в сезоне-2015/16 — за «Эйбар» (20 матчей), в сезоне-2016/17 — за «Алавес» (2 матча).