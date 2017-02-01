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1 февраля 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» подписало контракт с сербским защитником Пантичем

Киевское «Динамо» подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем.

Киевское Динамо подписало контракт с сербским защитником <span class=error>Александаром</span> <span class=error>Пантичем</span>. Увеличить
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24-летний новичок примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Пантич — воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал 29 мая 2011 года в составе белградского «Рада». В 2012 году Пантич подписал контракт на один сезон с белградской «Црвеной Звездой».

В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон-2013/14 провёл 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне-2014/15 — за «Кордобу» (29 матчей), в сезоне-2015/16 — за «Эйбар» (20 матчей), в сезоне-2016/17 — за «Алавес» (2 матча).

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