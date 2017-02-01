Вачиберадзе: Один из функционеров «Бетиса» просто ненавидит иностранцев
В правлении испанского клуба есть националисты.
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Полузащитник «Бетиса» и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе рассказал почему его исключили из заявки молодежной команды испранского клуба на вторую часть сезона.
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— Дело в том, что у меня с первого дня не заладились отношения с одним из функционеров клуба, чьего имени по этическим соображениям я называть не буду. Скажем открыто: этот человек просто ненавидит иностранцев и тянет в состав своих. То, что меня не заявили на вторую часть чемпионата — его «работа», и он этого не скрывает.
— Вы говорите, что проблемы начались сразу. В чем это выражалось?
— Сначала он оформлял мои футбольные документы таким образом, что первые четыре месяца я вообще не мог играть. Затем указывал, где я должен жить, хотя я сам плачу за квартиру. Где и как должен питаться…
Запрещал ездить в сборную: мол,
— Не возникало желания просто сменить клуб?
— Еще летом думал об уходе в аренду — тогда не вышло. Но уже в июне 2017-го я стану свободным агентом и могу переходить в любой клуб бесплатно.
— Как относятся к этому руководители «Бетиса»?
— Думаю, что сложившаяся ситуация им, мягко говоря, не по душе. Хотя кого можно винить, если они сами принимали ключевые решения?
— Как дотянуть до конца сезона, не потеряв драгоценное время?
— У меня был разговор с тренером: он сказал, чтобы я не останавливался и продолжал работать в полную силу. Сбавлять на тренировках не собираюсь. Знаю, что ко мне есть интерес, и, наверное, это главное.
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