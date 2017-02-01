Ребров: По потенциальным новичкам ничего конкретного пока сказать не могу

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Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о результатах первого зимнего тренировочного сбора в Испании.

— Все, что было запланировано, мы выполнили. Помогла и погода, был только один дождливый день. Первый сбор, это всегда непросто. Тем, кто как следует поддерживал форму в отпуске, было легче, а тем, кто позволил себе слишком расслабиться, пришлось немного тяжелее. Но была не только работа над физикой, каждый в команде должен понимать, что за счет физических кондиций мы должны улучшать взаимопонимание как между самим игроками, так и между футболистами и тренерами. Важно, чтобы и на тренировке, и во время матча, мы были единым целым.

— Как себя показывает молодежь?

— Мне с молодежью всегда легко работать, они хотят слышать каждое свое слово, хотят впитывать новое. Но не стоит забывать, что «Динамо» всегда ставит перед собой максимальные задачи и я убежден, что нельзя в одночасье поменять всю команду, особенно на молодежь, и говорить о результате.

— Стоит ли делать какие-то выводы по результатам спаррингов?

— Стоит, но внутри команды, обсуждать, что получалось, а что нет. Было все же лучше, когда раньше эти матчи не транслировались в интернете. Ведь ребята работают под большой нагрузкой и, поэтому, не все выходит так, как хочется. Каждый день на сборе ведь проводилось по две тренировки.

— Какие планы на второй сбор?

— Футболисты подойдут к нему уже в другом состоянии, и должны будут показывать ту игру, которую мы будем требовать в оставшихся матчах сезона. На втором сборе проведем больше спаррингов и, надеюсь, это нам лучше поможет подготовиться ко второй части сезона.

— Действительно ли был у вас интерес к шведу Хильемарку?

— Да. Мы были близки к тому, чтобы подписать его. Я с ним разговаривал, это очень интеллектуальный и образованный футболист. И то, что он забил в первом же матче за «Дженоа» показывает, что его новая команда сделала правильный выбор.

— Могут быть новички в команде до конца зимы?

— Конечно, но ничего конкретного пока сказать не могу.

— А относительно того, что некоторыми футболистами интересуются другие клубы?

— Это нормальный процесс в футболе. Есть много агентов, которые распространяют слухи. Я уже столкнулся со многими вещами в этом плане. Хорошо, когда агенты чистоплотные и работают на благо игрока и команды, но есть и такие, которые искусственно подогревают интерес. Мы к этому относимся спокойно, а вот болельщики страдают, так как получают информацию, которая очень часто недостоверна.