Герой футбольного дня. Евгений Бохашвили

Евгений Бохашвили прошел структуры юношеских и молодежной сборных Украины (U-17, U-19, U-21). Конечно, выступал, возможно, не так, как ему бы этого хотелось, но тренерами замечался и шансы получал. И не удивительно. За резервную команду «Днепра», воспитанником которого Бохашвили является, Евгений выступал достаточно успешно.

Четыре сезона, — с 2009-го по 2013-й годы, — Бохашвили играл только за «Днепр» U-21. Выходил в основе, проводил не меньше двадцати поединков за сезон, забивал от шести до тринадцати голов в течение одного первенства. Одним словом, подавал хорошие надежды, обещал быть для «Днепра» усилением в будущем.

В том будущем, которое сейчас уже стало прошлым. Бохашвили так и не заиграл в первой команде «Днепра», проведя за днепрян в общем количестве четыре официальных поединка на самом высоком уровне (чемпионат и Кубок Украины). Но даже не в этом проблема. Не всем удается эффективно выступать за основной состав той команды, в структуре которой обрастал футбольными мышцами. Проблема в том, что Бохашвили вообще нигде не заиграл.

Хотя получал шансы в командах, которые ставили перед собой более низкие задачи, чем «Днепр». Речь о «Карпатах» и «Волыни». С лучанами у Бохашвили вообще не сложилось. Виталий Кварцяный быстро «забраковал» футболиста, положив на нем крест после нескольких тренировок. А в «Карпатах» Бохашвили довольствовался лишь ролью запасного. В течение сезона сыграл лишь четыре матча в основе львовского коллектива. Не сложилось также в «Нефтянике», в котором Евгений выступал на правах аренды в 2016-м году.

А вот и итог всех этих страданий — Бохашвили остался никому не нужным. Никому из команд элитного дивизиона, а также Первой лиги (о представителях зарубежных чемпионатов даже не говорим). Евгений нашел пристанище в «Рухе» из Винников, который совсем недавно получил профессиональный статус и сейчас выступает во Второй лиге чемпионата Украины.