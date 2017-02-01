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1 февраля 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

ФИФА еще не приняла решение о судьбе «Днепра»

Дело долга Днепра еще на рассмотрении.

Дело долга Днепра еще на рассмотрении. Увеличить
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Вопрос о санкциях в отношении ФК «Днепр» за долги перед Хинес Карвахаль Сельером, агентом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса, еще находится на стадии рассмотрения в ФИФА. Об этом «Футбол 24» сообщили в пресс-службе организации.

«Это дело находится на рассмотрении. Мы не можем пока давать какие-то комментарии и очертить временные рамки», — указали в ФИФА.

Как известно, дисциплинарный комитет ФИФА должен был рассмотреть вопрос возможного перевода «Днепра» в Первую лигу 31 января. «Днепр» имел срок до 18 января погасить долг перед агентом.

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