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1 февраля 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Лучкевич: «Стандард» — хороший трамплин

Хавбек рассказал, почему сделал выбор в пользу бельгийского клуба.

Хавбек рассказал почему сделал выбор в пользу бельгийского клуба. Увеличить
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Новичок «Стандарда» Валерей Лучкевич рассказал о своих первых впечатлениях от команды и своих целях.

«Стандард» — это один из сильнейших клубов Бельгии. Есть очень много известных игроков, которые здесь выросли как футболисты и которым «Стандард» проложил дорогу в будущее. То есть это хороший трамплин. В первую очередь, я хотел в Европу, и тут узнал, что мной интересуется «Стандард». Они делали это давно, и сейчас, спустя полгода, они тоже интересовались мной. Тут выбор был очевиден.

Я приехал сюда, чтобы доказать, что я готов играть в Европе, что я могу это делать. Это вызов для меня самого. Я буду стараться на каждой тренировке и в каждой игре выкладываться на полную, отдавать все силы, чтобы принести пользу команде. Уже была первая тренировка, познакомился с игроками «Стандарда». Был очень теплый прием, не ожидал такого. Здесь очень хороший коллектив. Почти все ребята разговаривают на английском, но вообще в большинстве своем здесь говорят на французском, — сказал Лучкевич.

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