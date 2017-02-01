Экс-игрок «Металлиста» оштрафован за договорной матч
Суд вынес приговор по делу бывшего игрока «Металлиста» U-21 Евгения Малика, который подозревался в организации договорных матчей.
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Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Третий игрок молодежной команды «Металлиста» получил приговор суда по делу о договорных матчах.
21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда
Во время первого судебного заседания, напомним, судья отклонила мировое соглашение между прокурором и футболистом, которое предусматривало штраф 8500 грн., и отправила дело обратно в Генеральную прокуратуру Украины.
Ранее суд объявил приговор двум игрокам «Металлиста» U-21 по делу о договорных матчах. Евгений Малик стал третьим игроком «Металлиста», дело которого завершилось решением суда. Приговор суда уже услышали Даниил Соломаха и Руслан Ковток.
Фото: Сегодня.
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