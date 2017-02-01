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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28626655/
1 февраля 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» согласовала трансфер защитника молодёжной сборной Уругвая Буэно

Защитник «Пеньяроля» и молодёжной сборной Уругвая Сантьяго Буэно продолжит карьеру в Испании.

18-летний футболист перейдёт в «Барселону». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Сантьяго Буэно подпишет контракт до лета 2019 года с возможностью продления ещё на три сезона. Защитник прибудет в расположение «Барселоны» после окончания чемпионата Южной Америки U20.

Игрока могут отдать в аренду, заявить за вторую команду или сделать футболистом главной команды. На счету Буэно 33 матча и забитый гол за сборные Уругвая U17 и U20.

Барселона
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