«Барселона» согласовала трансфер защитника молодёжной сборной Уругвая Буэно
Защитник «Пеньяроля» и молодёжной сборной Уругвая Сантьяго Буэно продолжит карьеру в Испании.
18-летний футболист перейдёт в «Барселону». Информацию подтвердили в
Сантьяго Буэно подпишет контракт до лета 2019 года с возможностью продления ещё на три сезона. Защитник прибудет в расположение «Барселоны» после окончания чемпионата Южной Америки U20.
Игрока могут отдать в аренду, заявить за вторую команду или сделать футболистом главной команды. На счету Буэно 33 матча и забитый гол за сборные Уругвая U17 и U20.
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