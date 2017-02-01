«Барселона» согласовала трансфер защитника молодёжной сборной Уругвая Буэно

18-летний футболист перейдёт в «Барселону». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.



Сантьяго Буэно подпишет контракт до лета 2019 года с возможностью продления ещё на три сезона. Защитник прибудет в расположение «Барселоны» после окончания чемпионата Южной Америки U20.



Игрока могут отдать в аренду, заявить за вторую команду или сделать футболистом главной команды. На счету Буэно 33 матча и забитый гол за сборные Уругвая U17 и U20.