«Окжетпес» включился в двухразовый режим тренировок на УТС
Игроки кокшетауского «Окжетпеса» утром провели первую из двух тренировок, запланированных на сегодня.
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Видимо, что-то случилось...
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Надо отметить, что нагрузка на утренних занятиях была весьма приличной — тренерский штаб продолжает закладывать «физику» на сезон.
На сборы подъехали несколько футболистов на просмотр из ближнего и дальнего зарубежья.
До конца сборов команда будет заниматься в двухразовом режиме, кроме дней контрольных матчей, а сами спарринги — проводить на фоне нагрузок.
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