«Окжетпес» включился в двухразовый режим тренировок на УТС

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Надо отметить, что нагрузка на утренних занятиях была весьма приличной — тренерский штаб продолжает закладывать «физику» на сезон.



На сборы подъехали несколько футболистов на просмотр из ближнего и дальнего зарубежья.



До конца сборов команда будет заниматься в двухразовом режиме, кроме дней контрольных матчей, а сами спарринги — проводить на фоне нагрузок.