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1 февраля 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» включился в двухразовый режим тренировок на УТС

Игроки кокшетауского «Окжетпеса» утром провели первую из двух тренировок, запланированных на сегодня.

Игроки кокшетауского Окжетпеса утром провели первую из двух тренировок запланированных на сегодня. Увеличить
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Надо отметить, что нагрузка на утренних занятиях была весьма приличной — тренерский штаб продолжает закладывать «физику» на сезон.

На сборы подъехали несколько футболистов на просмотр из ближнего и дальнего зарубежья.

До конца сборов команда будет заниматься в двухразовом режиме, кроме дней контрольных матчей, а сами спарринги — проводить на фоне нагрузок.

Окжетпес
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