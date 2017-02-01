Товарищеский матч. «Городея» уступила «Слуцку»
В столичном футбольном манеже «Городея» в товарищеском матче уступила «Слуцку».
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ГОРОДЕЯ — СЛУЦК — 0:1
ГОРОДЕЯ (1-й тайм): Романюк, Усеня, Шестиловский, Пласконный, Ярославский, Лебедев, Глебко, Тупчий, Якубович, Игнатенко, Воронков.
ГОРОДЕЯ (2-й тайм): Василючек, Пласконный, Шестиловский, Колпачук, Кац, Пархачев, Шидловский, Воловик, Мартынец, Колядко, Петров.
ГОЛ: 0:1 — Затенко (85).