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1 февраля 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. «Городея» уступила «Слуцку»

В столичном футбольном манеже «Городея» в товарищеском матче уступила «Слуцку».

В столичном футбольном манеже <span class=error>Городея</span> в товарищеском матче уступила <span class=error>Слуцку</span>. Увеличить
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ГОРОДЕЯ — СЛУЦК — 0:1
ГОРОДЕЯ (1-й тайм): Романюк, Усеня, Шестиловский, Пласконный, Ярославский, Лебедев, Глебко, Тупчий, Якубович, Игнатенко, Воронков.
ГОРОДЕЯ (2-й тайм): Василючек, Пласконный, Шестиловский, Колпачук, Кац, Пархачев, Шидловский, Воловик, Мартынец, Колядко, Петров.
ГОЛ: 0:1 — Затенко (85).

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