MLS получила 12 заявок на вступление в лигу в 2020 году
Руководство MLS, которое в 2020 году планирует расширить количество команд до 28, на сегодняшней день получило уже 12 заявок на вступление в лигу.
Об этом говорится на официальном сайте MLS.
Заявки на вступление подали: Шарлотт, Нэшвилл, Индианаполис, Детройт, Феникс,
На данный момент в MLS играют 20 команд, но в ближайшие годы планируется добавить ещё четыре, а к 2020 году довести количество участников до 28.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter