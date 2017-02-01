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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28626185/
1 февраля 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

MLS получила 12 заявок на вступление в лигу в 2020 году

Руководство MLS, которое в 2020 году планирует расширить количество команд до 28, на сегодняшней день получило уже 12 заявок на вступление в лигу.

Об этом говорится на официальном сайте MLS.

Заявки на вступление подали: Шарлотт, Нэшвилл, Индианаполис, Детройт, Феникс, Сент-Луис, Цинциннати, Сан-Антонио, Роли, Сакраменто, Сан-Диего и Тампа.

На данный момент в MLS играют 20 команд, но в ближайшие годы планируется добавить ещё четыре, а к 2020 году довести количество участников до 28.
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