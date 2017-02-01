MLS получила 12 заявок на вступление в лигу в 2020 году

Об этом говорится на официальном сайте MLS.



Заявки на вступление подали: Шарлотт, Нэшвилл, Индианаполис, Детройт, Феникс, Сент-Луис, Цинциннати, Сан-Антонио, Роли, Сакраменто, Сан-Диего и Тампа.



На данный момент в MLS играют 20 команд, но в ближайшие годы планируется добавить ещё четыре, а к 2020 году довести количество участников до 28.