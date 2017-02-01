Владимир Пятенко официально возглавил ФК «Крумкачы»

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Владимир Пятенко родился в 1974 году. В бытность футболистом выступал за украинские «Металлист», «Таврию», «Металлург» и «Шахтер», с которым выигрывал Кубок Украины и серебряные медали чемпионата страны, отмечает официальный сайт минского клуба.



Как тренер Владимир Николаевич известен по работе с донецким «Металлургом», который выводил в финал Кубка Украины и еврокубки. Также в 2013 году возглавлял армянский «Бананц». Помощниками главного тренера станут Альберт Ковалев, Валерий Макаревич и Яков Залевский.