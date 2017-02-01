Эргашев продлил контракт с «Таразом»

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28-летний игрок известен нашим болельщикам по выступлениям за «Жетысу» и «Тараз». В общей сложности Давронжон провел на уровне Премьер-Лиги чемпионата Казахстана 72 матча, забив в них 2 мяча (из них в КПЛ-2016 в составе таразцев — 14−1).



Теперь Эргашев поиграет за «Тараз» и в Первой лиге. Трудовое соглашение между игроков и клубом рассчитано на срок до окончания сезона 2017 года.