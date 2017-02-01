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1 февраля 2017, 13:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Эргашев продлил контракт с «Таразом»

Как стало известно Sports.kz, накануне таджикский защитник Давронжон Эргашев подписал новый контракт с ФК «Тараз».

Как стало известно Sports.kz накануне таджикский защитник Давронжон Эргашев подписал новый контракт с ФК <span class=error>Тараз</span>. Увеличить
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28-летний игрок известен нашим болельщикам по выступлениям за «Жетысу» и «Тараз». В общей сложности Давронжон провел на уровне Премьер-Лиги чемпионата Казахстана 72 матча, забив в них 2 мяча (из них в КПЛ-2016 в составе таразцев — 14−1).

Теперь Эргашев поиграет за «Тараз» и в Первой лиге. Трудовое соглашение между игроков и клубом рассчитано на срок до окончания сезона 2017 года.

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