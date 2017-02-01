Эргашев продлил контракт с «Таразом»
Как стало известно Sports.kz, накануне таджикский защитник Давронжон Эргашев подписал новый контракт с ФК «Тараз».
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28-летний игрок известен нашим болельщикам по выступлениям за «Жетысу» и «Тараз». В общей сложности Давронжон провел на уровне
Теперь Эргашев поиграет за «Тараз» и в Первой лиге. Трудовое соглашение между игроков и клубом рассчитано на срок до окончания сезона 2017 года.
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