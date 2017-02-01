Экс-вратарь «Реала»: Нет причин выводить К. Наваса из основного состава

Буйо считает, что оба футболиста готовы стать первым номером.



«Заслуживает ли Касилья места в стартовом составе? Этот вопрос нужно задать тренеру. Как Навас, так и Касилья являются гарантией надёжной обороны, обладая разными игровыми качествами. Решения принимает Зидан, и я бы не осмелился говорить о том, кто больше заслуживает места в основе. Кроме того, нет серьёзных причин выводить Наваса из основного состава», — приводит слова Буйо Bernabeu Digital.



Навас выходит на поле с первых минут в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, тогда как Касилья играл только в розыгрыше Кубка Испании.