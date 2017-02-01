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1 февраля 2017, 13:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью объяснил, почему доверяет место в составе Мхитаряну, а не Марсьялю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что Антони Марсьялю нужно больше работать, если он хочет вытеснить из состава Генриха Мхитаряна.

«Антони должен работать лучше, чем остальные игроки, которые претендуют на его позицию. У нас есть много вариантов. Вы хотите, чтобы я посадил на скамейку Мхитаряна, после того как он был признан лучшим игроком в матче Кубка Англии с “Уиганом”? Я не могу.

Футболисты сами зарабатывают себе место в составе. Я лишь анализирую их работу и стараюсь быть с ними справедливым. Мхитарян сейчас в хорошей форме, поэтому он сыграет с “Халлом”. Всё просто», — цитирует Моуринью Sky Sports.

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