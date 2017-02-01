Моуринью объяснил, почему доверяет место в составе Мхитаряну, а не Марсьялю

«Антони должен работать лучше, чем остальные игроки, которые претендуют на его позицию. У нас есть много вариантов. Вы хотите, чтобы я посадил на скамейку Мхитаряна, после того как он был признан лучшим игроком в матче Кубка Англии с “Уиганом”? Я не могу.



Футболисты сами зарабатывают себе место в составе. Я лишь анализирую их работу и стараюсь быть с ними справедливым. Мхитарян сейчас в хорошей форме, поэтому он сыграет с “Халлом”. Всё просто», — цитирует Моуринью Sky Sports.