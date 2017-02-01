ТОП-5. Новобранцы января

Немало трудовых соглашений было заключено между казахстанскими футбольными клубами и игроками со всего света в эти тридцать с небольшим январских дней. И можно отметить теперь, что некоторые из новобранцев наших команд в чем-то выбиваются из общего ряда достаточно добротных для уровня отечественной Премьер-Лиги исполнителей.



Республиканский интернет-портал Sports.kz решил остановиться на нескольких игроках, о заключении контрактов с которыми казахстанских клубов стало известно в прошедшем январе. Представляется, что это достаточно заметные для уровня КПЛ футболисты. Пока еще, конечно, принимая во внимание их игровую карьеру до переезда в Казахстан.

Иво Иличевич (1986, Хорватия)

«Анжи» (Россия) -> «Кайрат»

Контракт до 31.12.2018 (с опцией возможного продления на 1 год).



Уроженец Германии с хорватскими корнями — фигура в европейском футболе достаточно известная. Этот начинавший свою игровую карьеру в качестве форварда футболист после переквалифицировался в хавбека. Может сыграть и в центре, и справа, но больше тяготеет к левому флангу. За плечами данного исполнителя порядка 130 игр только в первой Бундеслиге. Успел он «засветиться» и в составе национальной сборной Хорватии, где отметился красивым голом в ворота чешской дружины после курьезной ошибки Петера Чеха.



В Казахстане до сих пор востребованный на уровне Бундеслиги (а им, наряду с «Кайратом», всерьез интересовался до последнего времени «Дармштадт») игрок, которого в свое время «Гамбург» покупал за 4 миллиона евро, появился в результате «аттракциона щедрости», вынужденно инициированного переживающим серьезный финансовый кризис «Анжи», — иначе выступал бы Иво в Махачкале до 30 июня 2019 года.

Франк Джа Джедже (1986, Кот-д’Ивуар/Франция)

Свободный агент -> «Иртыш»

Контракт до 31.12.2017.



Этот поигравший в свое время за юношеские и молодежную сборные Франции, а также за олимпийскую дружину Кот-д’Ивуара форвард подавал в свое время очень большие надежды. Воспитанник знаменитого ПСЖ успел зачекиниться в первой команде прославленного клуба, хотя намного больше играл за вторую. Далее Франк выступал за немалое количество других французских клубов, в том числе на уровне сильнейшего дивизиона футбольного чемпионата Франции — в составах «Гренобля», «Арль-Авиньона» и «Ниццы». Всего в Лиге I провел более 80 поединков, забив в них около 10 мячей. В 26 лет франко-ивуариец решил отведать легионерского хлеба и отправился играть в Украину за «Черноморец». Далее были норвежский «Сарпсберг-08», минское «Динамо», шотландский «Хайберниан» и катарский «Аль Шахания».



Павлодарский клуб принял старшего из братьев Джа Джедже в качестве свободного игрока — футболистом арабского клуба Франк перестал официально являться еще 1 июля прошлого года. Хочется верить, что Димитар Димитров не ошибся в этом исполнителе, и в нашем «Иртыше» популярный в прошлом форвард сможет обрести второе дыхание.

Иван Маевский (1988, Беларусь)

«Анжи» (Россия) -> «Астана»

Контракт до 31.12.2019.



Родившийся на территории бывшей ГДР белорус до сих пор звезд с неба, по большому счету, не хватал, хотя исполнителем всегда считался очень добротным. Не чурающийся любой черновой работы спортсмен с отменными габаритами в свое время несколько закис на уровне чемпионата Беларуси, но сумел успешно перезагрузиться в польской «Завише» (будучи футболистом которой дебютировал в составе национальной сборной Беларуси), после чего получил достаточно лестное предложение из «Анжи», от которого не смогли отказаться ни он сам, ни поляки. В рядах дагестанской дружины на уровне сильнейшего дивизиона чемпионата России Иван выглядел очень прилично и обратил своей игрой на себя внимание не одного клуба. В том числе — и из Казахстана.



Игроком «Астаны» белорус стал в рамках все того же масштабного махачкалинского бесплатного «сэйла», что привел Иличевича в «Кайрат». Если бы не проблемы «Анжи», Маевский мог бы оставаться в Дагестане до 30 июня 2018 года. На данный момент, представляется, этот игрок очень близок к покорению самого пика своего спортивного мастерства.

Хуан Мануэль Торрес (1985, Аргентина)

«Чакарита Хуниорс» (Аргентина) -> «Актобе»

Срок действия контракта неизвестен.



В довольно странные игры продолжают играть в Актобе. Руководство в клубе, вроде бы, новое, однако некоторые методы работы им явно позаимствованы у старого. Но это тема для отдельного исследования. Пока же поговорим непосредственно о Чако Торресе. Несмотря на то, что об этом исполнителе болельщики (даже аргентинские) начали уже подзабывать, в свое время он более-менее стабильно играл в Украине за «Металлист». Однако после получения тяжелой травмы и отбытия в связи с этим на родину, практически на протяжении всех двух последних лет футболист занимался ее лечением. За 2015/2016 годы он сыграл лишь в 5 поединках на уровне Torneo Federal A (фактически, — уже как бы не четвертый по силе дивизион чемпионата Аргентины, но все еще и не третий). Сумеет ли выйти игрок на хотя бы близкий к своим прежним игровым кондициям уровень — большой вопрос.



«Актобе» этот изрядно потрепанный в прежних футбольных баталиях исполнитель достался, если верить открытым источникам, бесплатно. Впрочем, глупо было бы «Чакарите Хуниорс» (прозвище клуба — «Могильщики») рассчитывать на какие-то финансовые дивиденды, избавляясь от не сумевшего пробиться даже в ее основной состав игрока.

Эванилдо Боргес Барбоса Жуниор (1990, Бразилия)

«Гояс» (Бразилия) -> «Актобе»

Срок действия контракта неизвестен.



Спортсмен, более известный в футбольных кругах как Жуниньо, мог бы выглядеть достаточно привлекательным приобретением для многих отечественных клубов. Если бы не одно «но»: в отличие от других южноамериканских новобранцев актюбинцев, этот спортсмен не обстрелян не только на казахстанских или постсоветских футбольных полях, но даже и на европейских с азиатскими. Несмотря на все свои довольно очевидные профессиональные достоинства, данный игрок представляется пока однозначным «котом в мешке». В Казахстане он может как заиграть, так и, с точно такой же степенью вероятности (если не намного большей…), — провалиться. Слишком специфические у нас для бразильцев футбольные условия, в чем не раз уже приходилось всем убеждаться…



Особо обольщаться довольно высокой стоимостью игрока на Transfermarkt.de не стоит. Никто за Жуниньо никогда таких (и близких к таким) денег не платил, а немецкий сайт вряд ли в состоянии абсолютно объективно оценивать футболиста, никогда прежде за пределы Бразилии не выезжавшего. Посмотрим…



Посмотрим в сезоне не только на Жуниньо, но и на остальных игроков, вошедших в данный список. Тогда и увидим, окажется ли кто из них у нас, действительно, топовым.