Готов ли «Шахтер» в новом сезоне навязать БАТЭ борьбу за титул?

За предыдущие семь лет солигорцы пять раз становились вторыми в чемпионате, об этом не один анекдот в народе сложен. Но сейчас есть реальные предпосылки, чтобы наконец преодолеть этот барьер. Не факт, конечно, что так и будет — и все-таки если и задумываться о солигорском чемпионстве, то лучше сейчас. Потом уже может быть поздно.



К достоинствам нового «Шахтера» мы перейдем в следующем абзаце, а в этом очертим общую диспозицию. БАТЭ в это межсезонье затеял перестройку — много кого продал, кое-кого прикупил. Так что в Борисове, можно сказать, строят новую команду, а это всегда чревато непредвиденными осечками по крайней мере на старте чемпионата. Рабочий процесс… В то же время борисовчанам в сезоне-2017 будет противостоять почти весь цвет белорусской тренерской мысли. В алфавитном порядке — Боровский, Журавель, Кондратьев, Криушенко, Кубарев. Причем у каждого из них коллектив с претензиями, способный доставить проблемы 13-кратным.



А теперь — почему Солигорск, а не Брест или Минск. Кубарев только начинает работу с «Шахтером», однако для него никогда не было проблемой собрать за межсезонье команду для решения больших задач. Даже сверхзадач: прошлогодняя виктория юрмальского «Спартака» в чемпионате Латвии была не самой ожидаемой. Хотя, пожалуй, нынешний «Шахтер» — самый рейтинговый клуб в тренерской карьере Кубарева, и юрмальский пример не лучший. Здесь болельщики хотят разглядеть чемпионскую игру уже в предсезонке и не понимают поражений в спаррингах от «Славии» (0:3) и «Десны» (2:4). Но для Кубарева пока главное — исследовать потенциал своей команды и каждого игрока в ней. С 2012 года он наблюдал за белорусским первенством лишь из-за границы…



А потенциал у «Шахтера» высок! Во-первых, команды пополнили игроки высокого уровня. Во-вторых, каждому из них есть что доказывать в новом сезоне. Олехновичу — что он не сдулся за прошлый год в дубле БАТЭ, Алексиевичу — что он не сдулся после тяжелой травмы. К тому же оба они поиграли за сборную Беларуси и наверняка не прочь в нее вернуться. Хижниченко охота доказать свою состоятельность за пределами Казахстана. Саковичу просто пора бы выйти из тени. Шитову (если аренда случится) необходима перезагрузка карьеры. Причем ясно, что для чемпионата Беларуси это топ-игрок.



Одна из нерешенных в прошлом сезоне проблем горняков— слабая игра крайних полузащитников. Арендованный у «Мехелена» экс-игрок юношеских сборных Хорватии Любан Црепуля тяготеет к центру поля, где у «Шахтера» и без того внушительное представительство. Вполне возможно, что хорвата будут использовать на фланге, потому как Кубарев на «проблемную» позицию ожидал приезд как раз таки легионера. Если Црепуле не потребуется много времени на адаптацию, то в Солигорске будет создана команда без откровенно слабых мест.



Кроме хорошего состава, в Солигорске собран квалифицированный тренерский штаб. Эдуард Тучинский — один из лучших в Беларуси тренер вратарей, к тому же не первый год работающий с Бушмой и Саковичем. Георгий Кодица — толковый тренер по физподготовке. Наконец, Никифоренко — молодой талантливый тренер, которого сохранили в структуре клуба. Но понятно, что он, руководивший «Шахтером» в прошлом году, не дотягивает до уровня Кубарева, который поведет за собой горняков в этом.



Кубарев традиционно собрал в новом клубе «своих» людей. Бушма, Сакович, Янушкевич, Матвейчик, Алексиевич — группа хорошо знакомых для тренера игроков. Кашевский и Евсеенко играли под его руководством, а теперь пригодились как помощники. Тучинский и Кодица — тоже не чужие люди. Шитов, если придет, тоже ведь выступал под руководством Кубарева два года — еще в жодинском «Торпедо». Тренерский штаб «Шахтера» полностью укомплектован теми, кто близко знаком новому тренеру. Так что процесс адаптации наверняка не затянется. И игроки, и тренерский штаб хорошо представляют требования Кубарева и наоборот.



С руководством, похоже, также найдено полное взаимопонимание. Двухлетний контракт Олега Михайловича подразумевает определенный кредит доверия. Дело за командой….