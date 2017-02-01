Готов ли «Шахтер» в новом сезоне навязать БАТЭ борьбу за титул?
Пока роль главного конкурента БАТЭ примеряли к брестскому «Динамо», не заметили, насколько боеспособным стал «Шахтер».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За предыдущие семь лет солигорцы пять раз становились вторыми в чемпионате, об этом не один анекдот в народе сложен. Но сейчас есть реальные предпосылки, чтобы наконец преодолеть этот барьер. Не факт, конечно, что так и будет — и
К достоинствам нового «Шахтера» мы перейдем в следующем абзаце, а в этом очертим общую диспозицию. БАТЭ в это межсезонье затеял перестройку — много кого продал,
А теперь — почему Солигорск, а не Брест или Минск. Кубарев только начинает работу с «Шахтером», однако для него никогда не было проблемой собрать за межсезонье команду для решения больших задач. Даже сверхзадач: прошлогодняя виктория юрмальского «Спартака» в чемпионате Латвии была не самой ожидаемой. Хотя, пожалуй, нынешний «Шахтер» — самый рейтинговый клуб в тренерской карьере Кубарева, и юрмальский пример не лучший. Здесь болельщики хотят разглядеть чемпионскую игру уже в предсезонке и не понимают поражений в спаррингах от «Славии» (0:3) и «Десны» (2:4). Но для Кубарева пока главное — исследовать потенциал своей команды и каждого игрока в ней. С 2012 года он наблюдал за белорусским первенством лишь
А потенциал у «Шахтера» высок!
Одна из нерешенных в прошлом сезоне проблем горняков— слабая игра крайних полузащитников. Арендованный у «Мехелена»
Кроме хорошего состава, в Солигорске собран квалифицированный тренерский штаб. Эдуард Тучинский — один из лучших в Беларуси тренер вратарей, к тому же не первый год работающий с Бушмой и Саковичем. Георгий Кодица — толковый тренер по физподготовке. Наконец, Никифоренко — молодой талантливый тренер, которого сохранили в структуре клуба. Но понятно, что он, руководивший «Шахтером» в прошлом году, не дотягивает до уровня Кубарева, который поведет за собой горняков в этом.
Кубарев традиционно собрал в новом клубе «своих» людей. Бушма, Сакович, Янушкевич, Матвейчик, Алексиевич — группа хорошо знакомых для тренера игроков. Кашевский и Евсеенко играли под его руководством, а теперь пригодились как помощники. Тучинский и Кодица — тоже не чужие люди. Шитов, если придет, тоже ведь выступал под руководством Кубарева два года — еще в жодинском «Торпедо». Тренерский штаб «Шахтера» полностью укомплектован теми, кто близко знаком новому тренеру. Так что процесс адаптации наверняка не затянется. И игроки, и тренерский штаб хорошо представляют требования Кубарева и наоборот.
С руководством, похоже, также найдено полное взаимопонимание. Двухлетний контракт Олега Михайловича подразумевает определенный кредит доверия. Дело за командой….
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