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1 февраля 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джеррард сегодня приступил к обязанностям тренера в академии «Ливерпуля»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард сегодня приступил к обязанностям тренера в академии клуба.

Ранее стало известно, что 36-летнему футболисту, завершившему игровую карьеру в ноябре 2016 года, предстоит работать со всеми возрастными группами академии «Ливерпуля».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.

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