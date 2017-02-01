Джеррард сегодня приступил к обязанностям тренера в академии «Ливерпуля»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард сегодня приступил к обязанностям тренера в академии клуба.
Ранее стало известно, что 36-летнему футболисту, завершившему игровую карьеру в ноябре 2016 года, предстоит работать со всеми возрастными группами академии «Ливерпуля».
Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.
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