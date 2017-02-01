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1 февраля 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» заинтересован в услугах Андре Гомеша

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.

«Старая синьора» намерена воспользоваться тем, что каталонскому клубу необходимы деньги для продления контрактов с некоторыми игроками, в частности с Лионелем Месси. Для решения этой задачи в испанском гранде думают выставить на трансфер некоторых футболистов. Однако в «Ювентусе» понимают, что Гомеша на трансфер не выставят, если главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике останется на своём посту. Гомеш был приобретён у «Валенсии» перед стартом нынешнего сезона по настоятельной просьбе тренера. Кроме того, сам Гомеш также не думает о смене клубной прописки.

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