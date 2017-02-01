«Ювентус» заинтересован в услугах Андре Гомеша
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.
«Старая синьора» намерена воспользоваться тем, что каталонскому клубу необходимы деньги для продления контрактов с некоторыми игроками, в частности с Лионелем Месси. Для решения этой задачи в испанском гранде думают выставить на трансфер некоторых футболистов. Однако в «Ювентусе» понимают, что Гомеша на трансфер не выставят, если главный тренер
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