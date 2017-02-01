Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28624629/
1 февраля 2017, 12:57 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» сыграет с «Лучом-Энергии»

Дебютант КПЛ ФК «Алтай» проведет товарищеский матч против российского клуба «Луч-Энергия», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу владивостокской команды.

Дебютант <span class=error>КПЛ</span> ФК Алтай проведет товарищеский матч против российского клуба Луч-Энергия сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> владивостокской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации официального сайта «Луч-Энергии», матч с «Алтаем» состоится 4-го февраля. Напомним, что вчера подопечные Илиана Илиева сыграли с венгерским клубом «Пакш», где проиграли со счетом 1:2. Единственный мяч в составе «Алтая» забил Азат Ерсалимов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 января

«Астана» разгромила лучший клуб Азии

Казахстанские хоккеисты крупно победили Швецию на Универсиаде-2017

Абель Санчес: «Головкин должен уничтожить Джейкобса»