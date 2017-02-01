«Алтай» сыграет с «Лучом-Энергии»
Дебютант КПЛ ФК «Алтай» проведет товарищеский матч против российского клуба «Луч-Энергия», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на
пресс-службу владивостокской команды.
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По информации официального сайта «Луч-Энергии», матч с «Алтаем» состоится 4-го февраля. Напомним, что вчера подопечные Илиана Илиева сыграли с венгерским клубом «Пакш», где проиграли со счетом 1:2. Единственный мяч в составе «Алтая» забил Азат Ерсалимов.
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