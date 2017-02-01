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1 февраля 2017, 12:13 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Защитник «Немана» Александр Позняк продолжит карьеру в солигорском «Шахтере»

Защитник «Немана» Александр Позняк продолжит карьеру в солигорском «Шахтере».

Защитник Немана Александр <span class=error>Позняк</span> продолжит карьеру в <span class=error>солигорском</span> Шахтере. Увеличить
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Игрок успешно прошел просмотр в составе горняков и стороны договорились между собой о трансфере игрока, сообщает официальный сайт гродненского клуба.

Уроженец Лиды в «Неман» попал в 2009 году. После нескольких лет выступлений в юношеской команде, Александр стал играть за гродненский дубль, за который провел 65 матчей в рамках первенства и кубка дублеров. В 2014 году впервые вышел в основном составе и за три сезона сыграл в составе желто-зеленых 60 матчей в чемпионате страны.

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