Защитник «Немана» Александр Позняк продолжит карьеру в солигорском «Шахтере»
Защитник «Немана» Александр Позняк продолжит карьеру в солигорском «Шахтере».
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Игрок успешно прошел просмотр в составе горняков и стороны договорились между собой о трансфере игрока, сообщает официальный сайт гродненского клуба.
Уроженец Лиды в «Неман» попал в 2009 году. После нескольких лет выступлений в юношеской команде, Александр стал играть за гродненский дубль, за который провел 65 матчей в рамках первенства и кубка дублеров. В 2014 году впервые вышел в основном составе и за три сезона сыграл в составе
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