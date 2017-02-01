Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп пропустит до двух недель из-за травмы
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп пропустит от одной до двух недель из-за травмы бедра, сообщает L’Equipe.
Трапп получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с «Монако» (1:1).
В «ПСЖ» надеются, что 26-летний немецкий голкипер успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который состоится 14 февраля в Париже.
В нынешнем сезоне Трапп пропустил шесть мячей в 13 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.
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