Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп пропустит до двух недель из-за травмы

Трапп получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с «Монако» (1:1).

В «ПСЖ» надеются, что 26-летний немецкий голкипер успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который состоится 14 февраля в Париже.

В нынешнем сезоне Трапп пропустил шесть мячей в 13 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.