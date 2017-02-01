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1 февраля 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп пропустит до двух недель из-за травмы

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп пропустит от одной до двух недель из-за травмы бедра, сообщает L’Equipe.

Трапп получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с «Монако» (1:1).

В «ПСЖ» надеются, что 26-летний немецкий голкипер успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который состоится 14 февраля в Париже.

В нынешнем сезоне Трапп пропустил шесть мячей в 13 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.

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