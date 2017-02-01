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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28623589/
1 февраля 2017, 12:06 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Срна: Хочу закончить свою карьеру в «Шахтере»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделиося впечатлением от матча с «Яблонцем».

Капитан Шахтера <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> <span class=error>поделиося</span> впечатлением от матча с <span class=error>Яблонцем</span> Увеличить
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— Дарио, ваше мнение о сборе в Португалии и матче Atlantic Cup с «Яблонцем»?
— Мы хорошо работаем и готовимся к противостоянию с «Сельтой». Конечно, встреча с «Яблонцем» была товарищеской, но мы хотим побеждать в каждом поединке. Нам противостоял сложный соперник, действовавший от обороны, так что этот спарринг полезен. Ежедневно проводим две тренировки, потому есть определенный фон усталости. Но в целом мы удовлетворены. Отмечу организацию, хороший стадион, поле.

— «Шахтер» уступил в серии пенальти…
— Это лотерея в футболе, вопрос удачи. Повторюсь, мы готовимся к первой встрече с «Сельтой» 16 февраля — это наша цель.

— Считаете ли вы участников турнира достаточно сильными для подготовки?
— Мы знаем, что любой соперник старается показать максимум возможностей в матче с нами, поскольку «Шахтер» — большой клуб. Капитан «Яблонца» Томаш Хюбшман провел много лет в нашем составе, знает некоторые тактические моменты. Находиться здесь и встречаться с хорошими соперниками в целом очень важно для нас. Также нужно обойтись без травм, отлично провести сборы и в оптимальной форме подойти к матчам чемпионата и Лиги Европы.

— Вы заявили, что остаетесь в «Шахтере». Для вас это особенный клуб?
— Конечно, потому что я в нем уже больше 13 лет. Почти всю свою карьеру я провел здесь. Мне было бы тяжело покинуть своих болельщиков, друзей и клуб, ведь мы любим друг друга. И, как уже говорил раньше, я хочу закончить свою карьеру в «Шахтере».

Шахтер Д
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