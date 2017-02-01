Побег Пайета из Англии, выход на свободу Сако, конец безработицы для Адебайора
«СЭ» — о сделках за рубежом в понедельник и вторник.
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«СЭ» рассказывает о сделках за рубежом в понедельник и вторник, которые стали последними в зимней трансферной кампании Европы.
Как еда со дна погуще, так и трансферная кампания на финише обычно наваристей. «На флажке», как ведется, и на этот раз сделок заключено много. На концовку были припасены и возвращение
Вместе с тем нельзя сказать, что это самые «жирные куски» зимы. Пусть трансфер Пайета — рекорд в истории «Марселя», превзошедший показатель Лучо Гонсалеса, за которого в 2009 году клуб выложил 24 миллиона евро, это лишь пятая по стоимости сделка. По сведениям сайта transfermarkt.com, более дорогостоящими получились трансферы Оскара (из «Челси» в «Шанхай СИПГ», 60 миллионов евро), Дракслера (из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за 40 миллионов), Габриэла (из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за 32 миллиона) и Гедеша (из «Бенфики» в «ПСЖ» за 30 миллионов). Адебайор и вовсе прибыл в Турцию в статусе свободного агента.
ЗМЕЯ С РЕЮНЬОНА.
Димитри ПАЙЕТ
29 лет, из «Вест Хэм» в «Марсель» за 29,3 миллиона евро.
Француз, строго говоря, заключил контракт с «Марселем», за который выступал в период с 2013 по 2015 годы и который разбогател под крылом американского миллиардера Фрэнка Маккорта, в воскресенье поздно вечером, но объявлено об этом было уже в понедельник. Соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один год.
«Вест Хэм» ни в какую не хотел отпускать полузащитника. Совладелец лондонских «молотобойцев» Дэвид Салливан расценил позицию уроженца острова Реюньон как неуважение к клубу, а его сын Джек в социальных сетях сравнил игрока со змеей, которую, как надо понимать, пригрели на груди. Футболист придерживается версии о ностальгии, которая сразила в Лондоне его семью, и собственной привязанности к «Марселю» и «Велодрому» с его особыми эмоциями. Эти «показания» он повторил и на своей презентации.
Теперь на левом краю в «Марселе» воссоздается действовавшая в сборной Франции связка Пайета с Эвра, которые, как писал France Football, не раз обсуждали по телефону вариант со своим соединением в популярном клубе. Во вторник оба приняли участие в победном для «Марселя» матче 1/16 финала Кубка Франции с «Лионом» (2:1), но играли порознь. Эвра был заменен на 48-й минуте
ИЗ ЛИВЕРПУЛЬСКОГО ПЛЕНА ХОТЬ В АРЕНДУ.
Мамаду САКО
26 лет, арендован «Кристал Пэлас» у «Ливерпуля» за 2,3 миллиона евро.
Еще один игрок сборной Франции вырвался из «Ливерпуля», который при Юргене Клоппе превратился для него в клетку. Невзлюбивший центрального защитника немецкий тренер вообще не давал ему играть, клуб же настаивал на трансферной цене в 25 миллионов евро и никуда не отпускал, хотя среди желающих заполучить бывшего капитана «ПСЖ» значился среди прочих московский «Спартак».
В самый последний момент, когда трансферное окно уже захлопывалось, Сако выпрыгнул в него — и оказался в Лондоне, а конкретно в «Кристал Пэлас». Занимающий на сегодняшний день третье от конца место в английской
НА ПОДМОГУ К КАННАВАРО И ВИТСЕЛЮ.
Алешандре ПАТУ
27 лет, из «Вилльярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 18 миллионов евро.
Бразильский нападающий — очередной рекрут Поднебесной, ставший одноклубником Акселя Витселя и подопечным Фабио Каннаваро, который тренирует команду из 15-миллионнного Тяньцзиня. В субботу Пату не играл за «Вильярреал» против «Гранады», так как, по словам главного тренера Франа Эскрибы, получил очень интересное предложение, а посему следовало избежать риска травмы. Из сказанного следует, что в солидной сделке был очень даже заинтересован сам клуб.
«ЯСТРЕБ» ПОЛЕТЕЛ В ТУРЦИЮ, К ЕПУРЯНУ.
Эмманюэль АДЕБАЙОР
32 года, в «Истанбул Башакшехир» бесплатно.
Нападающий, в трудовой биографии которого значатся «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», остался без работы по окончании полугодичного контракта с «Кристал Пэлас» и срыва переговоров с «Лионом».
По версии игрока, причина их неудачи в том, что французский клуб не хотел его участия в Кубке Африки-2017. Английское издание Sun в свою очередь приводило высказывание главного тренера «Лиона» Брюно Женезьо о том, что во время беседы с ним футболист пил кофе с виски, а также курил, что, мол, и смутило.
Теперь африканский чемпионат для сборной Того позади. Адебайор отыграл все три матча «ястребов» целиком (замена в одном из них на 89-й минуте не в счет), голов не забил, но двигался хорошо и выступил достойно, собрав аплодисменты зрителей.
Его новая команда, «Истанбул Башакшехир», сенсационно занимает вторую строчку после 19 туров в чемпионате Турции. За нее, кстати, выступает молдованин Епуряну, в прошлом футболист «Москвы», «Динамо», «Крыльев» Советов и «Анжи».
РАНОККИА — В АНГЛИЮ, БЕЙЛИ — В ГЕРМАНИЮ, ВАКАСО — СНОВА В ИСПАНИЮ.
Из прочего отметим аренду клубом «Халл Сити» у «Интера» защитника Андреа Раноккиа, который фигурировал в трансферных планах «Зенита».
Сделавший приобретения в лице Дракслера и Гедеша «ПСЖ» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» испанца Хесе, приобретенного летом за 25 миллионов. После «Реала» да парижского клуба, в котором этот игрок лишь иногда выходил на замену, это, несомненно, понижение. Вместе с тем нападающий именно там, на Канарах, и появился на свет. Можно припасть к истокам и возродиться.
Принадлежащий все тому же «ПСЖ» итальянский вратарь Сиригу, просидев полгода в запасе «Севильи», отправился в другую испанскую аренду — теперь он в «Осасуне».
Сенегалец Демба Ба, известный по выступлениям за «Ньюкасл» и «Челси», выбрался из «Шанхай Шэньхуа», нового клуба Тевеса, в аренду к «Бешикташу», за который он, собственно, и играл до отъезда полтора года назад в Китай.
Знакомый по «Рубину» и постоянно им в свое время одалживаемый ганец Вакасо, несмотря на пребывание в Габоне, где проходит Кубок Африки, оформил командировку из Греции обратно в хорошо знакомую Испанию. Там он играл за целый ряд клубов: «Эльче», «Вильярреал», «Эспаньол», у которого его и приобрели казанцы, «Лас-Пальмас», которому они его отдавали в аренду. Теперь «Панатинаикос» предоставил полузащитника «Гранаде».
«Вулверхэмптон», выступающий во второй по силе английской лиге, выкупил трансфер 23-летнего левого
Леверкузенский «Байер» уплатил «Генку» за левого защитника 13,5 миллиона. Речь идет о 19-летнем Бейли, уроженце Ямайки, к которому вроде бы проявлял интерес «Спартак». Еще дороже — 15 миллионов — стоил «Аяксу» ровесник островитянина, бразильский форвард Давид Нерес, до сих пор защищавший цвета «Сан-Паулу». Молодые да ранние в цене.
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