Побег Пайета из Англии, выход на свободу Сако, конец безработицы для Адебайора

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«СЭ» рассказывает о сделках за рубежом в понедельник и вторник, которые стали последними в зимней трансферной кампании Европы.

Как еда со дна погуще, так и трансферная кампания на финише обычно наваристей. «На флажке», как ведется, и на этот раз сделок заключено много. На концовку были припасены и возвращение вице-чемпиона Европы Димитри Пайета в «Марсель», и очередная причуда китайской «кухни» в виде отъезда на Восток Алешандре Пату, и трудоустройство после полугодичного простоя, если не считать матчей за тоголезскую сборную, Эмманюэля Адебайора.

Вместе с тем нельзя сказать, что это самые «жирные куски» зимы. Пусть трансфер Пайета — рекорд в истории «Марселя», превзошедший показатель Лучо Гонсалеса, за которого в 2009 году клуб выложил 24 миллиона евро, это лишь пятая по стоимости сделка. По сведениям сайта transfermarkt.com, более дорогостоящими получились трансферы Оскара (из «Челси» в «Шанхай СИПГ», 60 миллионов евро), Дракслера (из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за 40 миллионов), Габриэла (из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за 32 миллиона) и Гедеша (из «Бенфики» в «ПСЖ» за 30 миллионов). Адебайор и вовсе прибыл в Турцию в статусе свободного агента.

ЗМЕЯ С РЕЮНЬОНА.

Димитри ПАЙЕТ

29 лет, из «Вест Хэм» в «Марсель» за 29,3 миллиона евро.

Француз, строго говоря, заключил контракт с «Марселем», за который выступал в период с 2013 по 2015 годы и который разбогател под крылом американского миллиардера Фрэнка Маккорта, в воскресенье поздно вечером, но объявлено об этом было уже в понедельник. Соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один год.

«Вест Хэм» ни в какую не хотел отпускать полузащитника. Совладелец лондонских «молотобойцев» Дэвид Салливан расценил позицию уроженца острова Реюньон как неуважение к клубу, а его сын Джек в социальных сетях сравнил игрока со змеей, которую, как надо понимать, пригрели на груди. Футболист придерживается версии о ностальгии, которая сразила в Лондоне его семью, и собственной привязанности к «Марселю» и «Велодрому» с его особыми эмоциями. Эти «показания» он повторил и на своей презентации.

Теперь на левом краю в «Марселе» воссоздается действовавшая в сборной Франции связка Пайета с Эвра, которые, как писал France Football, не раз обсуждали по телефону вариант со своим соединением в популярном клубе. Во вторник оба приняли участие в победном для «Марселя» матче 1/16 финала Кубка Франции с «Лионом» (2:1), но играли порознь. Эвра был заменен на 48-й минуте из-за мышечной травмы на Дориа, забившего в итоге в дополнительное время победный гол, Пайет же вышел на поле на 94-й минуте вместо Товена.

ИЗ ЛИВЕРПУЛЬСКОГО ПЛЕНА ХОТЬ В АРЕНДУ.

Мамаду САКО

26 лет, арендован «Кристал Пэлас» у «Ливерпуля» за 2,3 миллиона евро.

Еще один игрок сборной Франции вырвался из «Ливерпуля», который при Юргене Клоппе превратился для него в клетку. Невзлюбивший центрального защитника немецкий тренер вообще не давал ему играть, клуб же настаивал на трансферной цене в 25 миллионов евро и никуда не отпускал, хотя среди желающих заполучить бывшего капитана «ПСЖ» значился среди прочих московский «Спартак».

В самый последний момент, когда трансферное окно уже захлопывалось, Сако выпрыгнул в него — и оказался в Лондоне, а конкретно в «Кристал Пэлас». Занимающий на сегодняшний день третье от конца место в английской премьер-лиге, этот клуб, по данным goal.com, согласился взять игрока в аренду до конца сезона за 2,3 миллиона евро при выплате ему зарплаты. Задача «орлов», конечно, разительно отличается от ливерпульской, но темнокожему французу среди них не будет одиноко. Ведь за команду выступают Манданда, Реми, Фламини и Кабай.

НА ПОДМОГУ К КАННАВАРО И ВИТСЕЛЮ.

Алешандре ПАТУ

27 лет, из «Вилльярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 18 миллионов евро.

Бразильский нападающий — очередной рекрут Поднебесной, ставший одноклубником Акселя Витселя и подопечным Фабио Каннаваро, который тренирует команду из 15-миллионнного Тяньцзиня. В субботу Пату не играл за «Вильярреал» против «Гранады», так как, по словам главного тренера Франа Эскрибы, получил очень интересное предложение, а посему следовало избежать риска травмы. Из сказанного следует, что в солидной сделке был очень даже заинтересован сам клуб.

«ЯСТРЕБ» ПОЛЕТЕЛ В ТУРЦИЮ, К ЕПУРЯНУ.

Эмманюэль АДЕБАЙОР

32 года, в «Истанбул Башакшехир» бесплатно.

Нападающий, в трудовой биографии которого значатся «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», остался без работы по окончании полугодичного контракта с «Кристал Пэлас» и срыва переговоров с «Лионом».

По версии игрока, причина их неудачи в том, что французский клуб не хотел его участия в Кубке Африки-2017. Английское издание Sun в свою очередь приводило высказывание главного тренера «Лиона» Брюно Женезьо о том, что во время беседы с ним футболист пил кофе с виски, а также курил, что, мол, и смутило.

Теперь африканский чемпионат для сборной Того позади. Адебайор отыграл все три матча «ястребов» целиком (замена в одном из них на 89-й минуте не в счет), голов не забил, но двигался хорошо и выступил достойно, собрав аплодисменты зрителей.

Его новая команда, «Истанбул Башакшехир», сенсационно занимает вторую строчку после 19 туров в чемпионате Турции. За нее, кстати, выступает молдованин Епуряну, в прошлом футболист «Москвы», «Динамо», «Крыльев» Советов и «Анжи».

РАНОККИА — В АНГЛИЮ, БЕЙЛИ — В ГЕРМАНИЮ, ВАКАСО — СНОВА В ИСПАНИЮ.

Из прочего отметим аренду клубом «Халл Сити» у «Интера» защитника Андреа Раноккиа, который фигурировал в трансферных планах «Зенита».

Сделавший приобретения в лице Дракслера и Гедеша «ПСЖ» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» испанца Хесе, приобретенного летом за 25 миллионов. После «Реала» да парижского клуба, в котором этот игрок лишь иногда выходил на замену, это, несомненно, понижение. Вместе с тем нападающий именно там, на Канарах, и появился на свет. Можно припасть к истокам и возродиться.

Принадлежащий все тому же «ПСЖ» итальянский вратарь Сиригу, просидев полгода в запасе «Севильи», отправился в другую испанскую аренду — теперь он в «Осасуне».

Сенегалец Демба Ба, известный по выступлениям за «Ньюкасл» и «Челси», выбрался из «Шанхай Шэньхуа», нового клуба Тевеса, в аренду к «Бешикташу», за который он, собственно, и играл до отъезда полтора года назад в Китай.

Знакомый по «Рубину» и постоянно им в свое время одалживаемый ганец Вакасо, несмотря на пребывание в Габоне, где проходит Кубок Африки, оформил командировку из Греции обратно в хорошо знакомую Испанию. Там он играл за целый ряд клубов: «Эльче», «Вильярреал», «Эспаньол», у которого его и приобрели казанцы, «Лас-Пальмас», которому они его отдавали в аренду. Теперь «Панатинаикос» предоставил полузащитника «Гранаде».

«Вулверхэмптон», выступающий во второй по силе английской лиге, выкупил трансфер 23-летнего левого защитника-португальца Элдера Кошты, побив клубный рекорд -15,2 миллиона евро. Вот что может себе позволить второй дивизион Туманного Альбиона!

Леверкузенский «Байер» уплатил «Генку» за левого защитника 13,5 миллиона. Речь идет о 19-летнем Бейли, уроженце Ямайки, к которому вроде бы проявлял интерес «Спартак». Еще дороже — 15 миллионов — стоил «Аяксу» ровесник островитянина, бразильский форвард Давид Нерес, до сих пор защищавший цвета «Сан-Паулу». Молодые да ранние в цене.