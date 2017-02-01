Антонио Конте: «Ливерпуль» предложил непростой темп, нам было сложно
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после матча с «Ливерпулем» (1:1) в 23-м туре АПЛ.
Первым делом итальянский специалист прокомментировал исход встречи, а также ответил на вопрос, какие чувства он испытывает после этой игры.
— 50 на 50, — ответил Конте. — Доволен игрой своих футболистов, потому что противостоять в гостях «Ливерпулю», который потерпел три поражения, очень и очень тяжело. К тому же, на «Энфилде» своеобразная атмосфера. Горжусь характером своих игроков.
Что касается самой игры, то она была очень плотной и максимально интенсивной. — продолжает специалист. — В таких матчах сумасшедшее давление, что обычно и приводит к такому количеству ошибок.
Нам было непросто играть с таким темпом, который предложил «Ливерпуль». К тому же, очень сложно
Итальянского тренера спросили, что он думает о пенальти, который не реализовал Диего Коста при счете 1:1.
— Конечно, когда вам дается возможность пробить пенальти, вы невольно задумываетесь о победе. Коста пробил хорошо, но Симон Миньоле совершил отличный сэйв. Потом у нас было еще два момента для взятия ворот, но мы их, к сожалению, не использовали.
Конте не оставил без внимания гол, забитый защитником «синих» Давидом Луизом со стандарта.
— Он Классно пробил. Рад за Давида, поскольку он показывает игру самого высокого уровня. Но сейчас ему стоит забыть об этом, потому что впереди нас ждет сложный матч с «Арсеналом».
Нам будет противостоять
Важно, что игра будет проходить на нашем стадионе, но это не отменяет того, что нас ждет сложная встреча. Сейчас наша задача — подготовиться к этой игре, — сказал Конте.
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