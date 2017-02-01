Навас: Роналду неприятен свист фанатов, но он знает, что они поддерживают «Реал»

Португалец забил гол и отдал голевой пас, но фанаты его всё равно освистали, после чего уже Роналду обругал болельщиков нецензурными словами.



«Роналду действительно любит всех болельщиков “Реала”. Это не означает, что его не заботит их свист в его адрес. Ему больно, но он знает, что болельщики поддерживают нас. Он всегда старается помочь команде и забивает голы. Такие вещи случаются. Когда болельщики и игрок объединяются, команда становится сильнее. Мы не хотим лишиться этого ощущения единства», — цитирует Наваса Goal.