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1 февраля 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Навас: Роналду неприятен свист фанатов, но он знает, что они поддерживают «Реал»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас вступился за нападающего Криштиану Роналду, которого болельщики освистали в матче 20-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».

Португалец забил гол и отдал голевой пас, но фанаты его всё равно освистали, после чего уже Роналду обругал болельщиков нецензурными словами.

«Роналду действительно любит всех болельщиков “Реала”. Это не означает, что его не заботит их свист в его адрес. Ему больно, но он знает, что болельщики поддерживают нас. Он всегда старается помочь команде и забивает голы. Такие вещи случаются. Когда болельщики и игрок объединяются, команда становится сильнее. Мы не хотим лишиться этого ощущения единства», — цитирует Наваса Goal.

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