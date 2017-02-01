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1 февраля 2017, 10:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Немецкие команды в январе потратили на покупку футболистов почти $ 100 млн

Восемнадцать команд немецкой Бундеслиги во время январского трансферного окна потратили на покупку игроков в общей сложности $ 96 млн, сообщает AP.

Тем самым они побили рекорд двухлетней давности, когда на приобретение футболистов клубы в общей сложности потратили $ 65 млн. Предполагается, что благодаря увеличению доходов от телевизионных сделок в будущем тенденция больших растрат сохранится.

Источник отмечает, что только «Вольфсбург» потратил на покупку игроков $ 31,5 млн, подписав контракты с Юнусом Малли и Рихедли Базуром, в то время как дортмундская «Боруссия» приобрела 17-летнего шведа Александра Исака за $ 9,7 млн.

«Байер» выложил около $ 12,8 млн за 19-летнего Леона Бейли, а «Гамбург» потратил $ 10,7 млн на покупку бразильца Уоллеса.
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