Немецкие команды в январе потратили на покупку футболистов почти $ 100 млн

Тем самым они побили рекорд двухлетней давности, когда на приобретение футболистов клубы в общей сложности потратили $ 65 млн. Предполагается, что благодаря увеличению доходов от телевизионных сделок в будущем тенденция больших растрат сохранится.



Источник отмечает, что только «Вольфсбург» потратил на покупку игроков $ 31,5 млн, подписав контракты с Юнусом Малли и Рихедли Базуром, в то время как дортмундская «Боруссия» приобрела 17-летнего шведа Александра Исака за $ 9,7 млн.



«Байер» выложил около $ 12,8 млн за 19-летнего Леона Бейли, а «Гамбург» потратил $ 10,7 млн на покупку бразильца Уоллеса.