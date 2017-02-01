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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28622133/
1 февраля 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игрок из Ганы на просмотре в «Кайрате»

Как пишет ганский футбольный портал KickGh, 23-летний мастер исполнения штрафных ударов из этой страны Квези Донсу проходит в настоящее время двухнедельный просмотр в алматинском «Кайрате», сообщает Sports.kz.

Как пишет ганский футбольный портал KickGh 23-летний мастер исполнения штрафных ударов из этой страны <span class=error>Квези</span> <span class=error>Донсу</span> проходит в настоящее время двухнедельный просмотр в <span class=error>алматинском</span> <span class=error>Кайрате</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Бывший игрок клуба «Медеама» из Ганы, по данным наших коллег, близок к тому, чтобы оформить свои отношения с казахстанским клубом официально, если достойно проявит себя на просмотре.

Африканские журналисты при этом отмечают, что хавбек из их страны стал трансферной целью для «Кайрата» после того, как уже объявленный его переход в саудовский «Аль Вахда» провалился.

Наши коллеги располагают информацией, что Донсу подпишет с «Кайратом» двухлетний контракт, если произведет положительное впечатление на наставника алматинцев Кахабера Цхададзе.

Кайрат
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