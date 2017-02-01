Игрок из Ганы на просмотре в «Кайрате»

Бывший игрок клуба «Медеама» из Ганы, по данным наших коллег, близок к тому, чтобы оформить свои отношения с казахстанским клубом официально, если достойно проявит себя на просмотре.



Африканские журналисты при этом отмечают, что хавбек из их страны стал трансферной целью для «Кайрата» после того, как уже объявленный его переход в саудовский «Аль Вахда» провалился.



Наши коллеги располагают информацией, что Донсу подпишет с «Кайратом» двухлетний контракт, если произведет положительное впечатление на наставника алматинцев Кахабера Цхададзе.