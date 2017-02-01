10 главных переходов зимнего трансферного окна
Зимнее трансферное окно в Европе официально закрыто. Выделяем главные сделки.
10. Гонсалу Гуэдеш
Из «Бенфики» в «ПСЖ»
Цена: 30 млн евро
В «Бенфике» подобрался очень сильный и перспективный состав, уверенно идущий к очередному чемпионству. Перешедший в «ПСЖ» Гонсалу Гуэдеш не был на первых ролях, на его счету всего два мяча в 16 играх Примейры, однако Унаи Эмери настоял на том, что молодой нападающий стоит своих 30 млн евро. Во Франции Гуэдешу предстоит серьёзно поработать, чтобы завоевать место в основе. Но его потенциал в Португалии оценивают как очень высокий.
9. Габриэль Жезус
Из «Палмейраса» в «Манчестер Сити»
Цена: 32 млн евро
В Бразилии Жезуса по таланту сравнивали с Неймаром — в составе «Палмейраса» Габриэль расправлялся с защитниками как с детьми. При этом сам будучи ребёнком. О переходе нападающего «Манчестер Сити» договорился ещё летом, но официально переход состоялся только этой зимой. Пока сложно сказать, будет ли 32-миллионный новичок иметь постоянное место в основе, однако первый матч Жезуса в футболке «горожан» убедил, что он обладает уникальным талантом — за семь минут он создал три опасных момента у ворот «Тоттенхэма». Дальше дело за ним и Гвардиолой.
8. Морган Шнейдерлен
Из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»
Цена: 22,9 млн евро
Не получилось закрепиться в «МЮ» и у Моргана Шнейдерлена. Он не переходил в «Юнайтед» с такой же помпой, как Мемфис, и ушёл так же — без лишнего шума. В «Саутгемптоне» француз зарекомендовал себя как одного из самых полезных полузащитников АПЛ, однако Жозе Моуринью он оказался не нужен. Вероятно, пригодится Рональду Куману в «Эвертоне». Не зря же «ириски» заплатили за него почти 23 млн евро.
7. Аксель Витсель
Из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Цена: 20 млн евро
Главный зимний сериал России закончился — Витсель карьере в Турине предпочёл китайские деньги. 20 млн евро за футболиста, у которого летом заканчивается контракт, — сумма не совсем адекватная. Туда же в последний день трансферного окна отправился и Алешандре Пато, за которого «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заплатил 18 млн евро. Но в сравнении с 20,5 млн, которые отдал «Хэбэй Чайна Фортун» за китайского нападающего Чендон Чжана, эти суммы не кажутся такими уж большими. Особенно учитывая, что Transfermarkt оценивает трансферную стоимость китайского нападающего в 475 тыс. евро.
6. Стеван Йоветич
Из «Манчестер Сити» в «Интер»
Цена: 13,5 млн евро
Карьера одного из главных балканских талантов в последние несколько сезонов стремительно катилась вниз. Не сумев закрепиться в «Манчестер Сити», Стеван Йоветич отправился обратно в Италию, подписав договор с «Интером». Однако и в Милане у
5. Юлиан Дракслер
Из «Вольфсбурга» в «ПСЖ»
Цена: 40 млн евро
В последние полгода в «Вольфсбурге» Дракслер чуть ли не откровенно саботировал руководство клуба, требуя отпустить его в другую команду. В команде не стали чинить лишних препятствий — за 40 миллионов евро Юлиан отправился в Париж и уже сейчас приносит пользу новой команде. «Вольфсбург» же получил солидную сумму на усиление и заработал 4 лишних миллиона на трансфере игрока — полтора года назад Дракслер перебрался сюда их «Шальке» за 35 миллионов.
4. Мемфис Депай
Из «Манчестер Юнайтед» в «Лион»
Цена: 16 млн евро
«Новых Роналду» после Криштиану было столько, что перечислять всех их даже не стоит. Не удалось стать новым героем «Олд Траффорд» и у гиперталантливого голландца Мемфиса Депая. В первые месяцы он поразил партнёров и журналистов уровнем своей физподготовки. Однако для того, чтобы заиграть в
3. Димитри Пайет
Из «Вест Хэма» в «Марсель»
Цена: 29 млн евро
Ещё один любитель покачать права,
«Я не должен объяснять свои поступки, — сказал он. — Мы с Биличем много говорили, и знаем, что было сказано. Это останется между нами. Может, я расскажу об этом, но позже. А пока я хочу насладиться моментом».
2. Карлос Тевес
Из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа»
Цена: 10 млн евро
Переезд ветерана за не самую большую сумму в экзотический далёкий чемпионат вполне можно было не включать в этот топ. Однако здесь случай особый. Карлос Тевес в последние несколько лет европейской карьеры долго всем рассказывал, как мечтает вернуться в родной «Бока Хуниорс». Однако когда фанаты команды призывали своего кумира задержаться в Аргентине ещё ненадолго, тот их не послушал и сорвался в далёкий Китай. В оправдание Карлитоса, предложение ему поступило космическое. Сложно осознать, что такое 40 миллионов евро в год и как их можно потрать. Проще осознать другое: Карлос Тевес — самый высокооплачиваемый футболист в истории.
1. Оскар
Из «Челси» в «Шанхай СИПГ»
Цена: 60 млн евро
Несколько лет назад Оскар был в списках самых талантливых молодых игроков Европы. Сейчас он возглавляет
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