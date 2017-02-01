10 главных переходов зимнего трансферного окна

10. Гонсалу Гуэдеш

Из «Бенфики» в «ПСЖ»

Цена: 30 млн евро



В «Бенфике» подобрался очень сильный и перспективный состав, уверенно идущий к очередному чемпионству. Перешедший в «ПСЖ» Гонсалу Гуэдеш не был на первых ролях, на его счету всего два мяча в 16 играх Примейры, однако Унаи Эмери настоял на том, что молодой нападающий стоит своих 30 млн евро. Во Франции Гуэдешу предстоит серьёзно поработать, чтобы завоевать место в основе. Но его потенциал в Португалии оценивают как очень высокий.



9. Габриэль Жезус

Из «Палмейраса» в «Манчестер Сити»

Цена: 32 млн евро



В Бразилии Жезуса по таланту сравнивали с Неймаром — в составе «Палмейраса» Габриэль расправлялся с защитниками как с детьми. При этом сам будучи ребёнком. О переходе нападающего «Манчестер Сити» договорился ещё летом, но официально переход состоялся только этой зимой. Пока сложно сказать, будет ли 32-миллионный новичок иметь постоянное место в основе, однако первый матч Жезуса в футболке «горожан» убедил, что он обладает уникальным талантом — за семь минут он создал три опасных момента у ворот «Тоттенхэма». Дальше дело за ним и Гвардиолой.

8. Морган Шнейдерлен

Из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

Цена: 22,9 млн евро



Не получилось закрепиться в «МЮ» и у Моргана Шнейдерлена. Он не переходил в «Юнайтед» с такой же помпой, как Мемфис, и ушёл так же — без лишнего шума. В «Саутгемптоне» француз зарекомендовал себя как одного из самых полезных полузащитников АПЛ, однако Жозе Моуринью он оказался не нужен. Вероятно, пригодится Рональду Куману в «Эвертоне». Не зря же «ириски» заплатили за него почти 23 млн евро.

7. Аксель Витсель

Из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Цена: 20 млн евро



Главный зимний сериал России закончился — Витсель карьере в Турине предпочёл китайские деньги. 20 млн евро за футболиста, у которого летом заканчивается контракт, — сумма не совсем адекватная. Туда же в последний день трансферного окна отправился и Алешандре Пато, за которого «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заплатил 18 млн евро. Но в сравнении с 20,5 млн, которые отдал «Хэбэй Чайна Фортун» за китайского нападающего Чендон Чжана, эти суммы не кажутся такими уж большими. Особенно учитывая, что Transfermarkt оценивает трансферную стоимость китайского нападающего в 475 тыс. евро.



6. Стеван Йоветич

Из «Манчестер Сити» в «Интер»

Цена: 13,5 млн евро



Карьера одного из главных балканских талантов в последние несколько сезонов стремительно катилась вниз. Не сумев закрепиться в «Манчестер Сити», Стеван Йоветич отправился обратно в Италию, подписав договор с «Интером». Однако и в Милане у Йо-Йо не пошло и он вновь остался без игровой практики. В «Интере», тем не менее, решили выкупить трансфер игрока и тут же отдали его в аренду «Севилье». В Испании под руководством Хорхе Сампаоли Йоветич вновь почувствовал уверенность в себе, а главное — начал забивать. Остаётся надеяться, что это не краткосрочный эффект. Если у черногорца всё получится, «Севилья» в конце сезона сможет выкупить права на него за 14 млн.

5. Юлиан Дракслер

Из «Вольфсбурга» в «ПСЖ»

Цена: 40 млн евро



В последние полгода в «Вольфсбурге» Дракслер чуть ли не откровенно саботировал руководство клуба, требуя отпустить его в другую команду. В команде не стали чинить лишних препятствий — за 40 миллионов евро Юлиан отправился в Париж и уже сейчас приносит пользу новой команде. «Вольфсбург» же получил солидную сумму на усиление и заработал 4 лишних миллиона на трансфере игрока — полтора года назад Дракслер перебрался сюда их «Шальке» за 35 миллионов.

4. Мемфис Депай

Из «Манчестер Юнайтед» в «Лион»

Цена: 16 млн евро



«Новых Роналду» после Криштиану было столько, что перечислять всех их даже не стоит. Не удалось стать новым героем «Олд Траффорд» и у гиперталантливого голландца Мемфиса Депая. В первые месяцы он поразил партнёров и журналистов уровнем своей физподготовки. Однако для того, чтобы заиграть в топ-клубе, этого было недостаточно. Мемфис с головой окунулся в жизнь миллионера и стал жить на полную катушку. Футбол для него отошёл на второй план, и вследствие на второй план в «МЮ» вскоре отошёл сам Депай. Возможно, что в «Лионе» он реанимирует свою карьеру. Мемфису всего 22 и у него всё ещё впереди.

3. Димитри Пайет

Из «Вест Хэма» в «Марсель»

Цена: 29 млн евро



Ещё один любитель покачать права, добившийся-таки ухода из клуба в зимнее трансферное окно. Неожиданно для всех Пайет оказался несчастлив в «Вест Хэме» и всеми фибрами души захотел вернуться в родной «Марсель». Ни уговоры партнёров, ни предложение нового контракта со значительным повышением оклада не удержали Димитри — один из самых ярких игроков Евро вместо того, чтобы пойти на повышение, отправился вытаскивать «Марсель» в еврокубки.



«Я не должен объяснять свои поступки, — сказал он. — Мы с Биличем много говорили, и знаем, что было сказано. Это останется между нами. Может, я расскажу об этом, но позже. А пока я хочу насладиться моментом».

2. Карлос Тевес

Из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа»

Цена: 10 млн евро



Переезд ветерана за не самую большую сумму в экзотический далёкий чемпионат вполне можно было не включать в этот топ. Однако здесь случай особый. Карлос Тевес в последние несколько лет европейской карьеры долго всем рассказывал, как мечтает вернуться в родной «Бока Хуниорс». Однако когда фанаты команды призывали своего кумира задержаться в Аргентине ещё ненадолго, тот их не послушал и сорвался в далёкий Китай. В оправдание Карлитоса, предложение ему поступило космическое. Сложно осознать, что такое 40 миллионов евро в год и как их можно потрать. Проще осознать другое: Карлос Тевес — самый высокооплачиваемый футболист в истории.