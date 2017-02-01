Уход Каньяса помог Исламхану вернуться в Топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

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Это произошло после ухода Рохера Каньяса из «Астаны» в кипрский АПОЭЛ. Ранее колумбийский полузащитник, стоимость которого по данным Transfermarkt оценивалась в два миллиона евро, делил четвертое место с новичком «Актобе» аргентинским полузащитником Чако Торресом.

Теперь Исламхан, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона евро, занимает пятое место в списке самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана. Стоит отметить, что капитан «Кайрата» является самым дорогим казахстанским футболистом, выступающим в КПЛ.

Лидерство в списке сохраняет сербский полузащитник «Астаны» Неманья Максимович, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона евро. Второе место в списке самых дорогих делят полузащитник и форвард «Кайрата» Герсон Асеведо и Жерар Гоу, которые оцениваются в 2,5 миллиона евро.