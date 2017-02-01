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1 февраля 2017, 9:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» вышел в краткосрочный отпуск

Сегодня рано утром, 1 февраля, основная масса игроков и администрация «красно-белых» отправляется в Актобе. Совсем скоро команда вновь отправится в Турцию, где намечены вторые учебно-тренировочные сборы. УТС намечены на 7 февраля.

Сегодня рано утром 1 февраля основная масса игроков и администрация красно-белых отправляется в <span class=error>Актобе</span>. Совсем скоро команда вновь отправится в Турцию где намечены вторые <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы. <span class=error>УТС</span> намечены на 7 февраля. Увеличить
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В рамках этих УТС тренерским штабом запланированы 5 товарищеских встреч. Соперники пока не определены, но поиск ведется преимущественно с высших европейских лиг.

Напомним, что первые зарубежные УТС у «красно-белых» прошли так же в Турции. Всего на них «Актобе» провел четыре спарринга. Два раза «красно-белые» выходили победителями — сначала был повержен российский «Анжи» (1:0), а затем СКА-энергия (2:0). Два раза «Актобе» уступил («Фламуртари 0:1, МТК Будапешт 0:2).

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