«Актобе» вышел в краткосрочный отпуск
Сегодня рано утром, 1 февраля, основная масса игроков и администрация «красно-белых» отправляется в Актобе. Совсем скоро команда вновь отправится в Турцию, где намечены вторые
учебно-тренировочные сборы. УТС намечены на 7 февраля.
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В рамках этих УТС тренерским штабом запланированы 5 товарищеских встреч. Соперники пока не определены, но поиск ведется преимущественно с высших европейских лиг.
Напомним, что первые зарубежные УТС у «красно-белых» прошли так же в Турции. Всего на них «Актобе» провел четыре спарринга. Два раза «красно-белые» выходили победителями — сначала был повержен российский «Анжи» (1:0), а затем
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