«Актобе» вышел в краткосрочный отпуск

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках этих УТС тренерским штабом запланированы 5 товарищеских встреч. Соперники пока не определены, но поиск ведется преимущественно с высших европейских лиг.



Напомним, что первые зарубежные УТС у «красно-белых» прошли так же в Турции. Всего на них «Актобе» провел четыре спарринга. Два раза «красно-белые» выходили победителями — сначала был повержен российский «Анжи» (1:0), а затем СКА-энергия (2:0). Два раза «Актобе» уступил («Фламуртари 0:1, МТК Будапешт 0:2).