Хамитжанов рассказал о влиянии Маевского на уход Каньяса из «Астаны» и новых трансферах

— Саян Жаксыгельдиевич, почему именно Эмираты выбраны место проведения УТС?

— Знаете, футболисты и тренеры — народ суеверный. Предыдущие три сезона мы начинали подготовкой именно в ОАЭ. Итоги этих трех сезонов — три подряд чемпионских титула. Поэтому, было решено не нарушать традицию. Погода в Дубаи стояла великолепная, условия и организация сборов были на самом высоком уровне, команда выполнила все намеченное. Поэтому, оцениваю сбор положительно.

— Очевидно, вы довольны и двумя победами в двух контрольных встречах? Кстати, почему на УТС было сыграно всего два матча?

— Сбор носил втягивающий характер. В начале цикла подготовки всегда важно заложить фундамент, тем более наш тренерский штаб всегда дает серьезные нагрузки, и для ребят было важно их выдержать. Игровой процесс был перенесен в самый конец УТС. И, хоть и тренеры всегда говорят, что результаты контрольных встреч не важны, отмечу — выигрывать всегда приятно. Тем более, нам удалось «всухую» обыграть серьезных соперников, среди которых можно выделить нашего южнокорейского оппонента.

— Опасались соперничества с победителем Азиатской Лиги чемпионов? «Чонбук Хендэ» — сильнейший клуб Азии!

— Нам было очень интересно оценить свой уровень. Поэтому крупная победа над таким клубом как «Чонбук» говорит не только о нашем уровне готовности. Выигрыш над корейским чемпионом наглядно продемонстрировал нам, да и всем болельщикам, что в свое время Казахстан принял очень верное решение, развернув свой футбольный курс на Европу, став членом УЕФА. Мы, как чемпионы своей страны, последние два сезона играющие в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, заматерели и окрепли, бок-о-бок конкурируя с топ-клубами Старого света и получая бесценный опыт соперничества на таком уровне. Минувший матч «Астаны» и «Чонбук Хендэ» отчетливо продемонстрировал разницу между клубным футболом Европы и Азии.

— На эмиратском УТС «Астана» попробовала в деле новичков команды. Как они себя показали?

— Белорус Иван Маевский доказал тренерскому штабу, что он достоин играть в таком клубе как «Астана». Его отношение к делу и уровень, показанный в контрольных матчах, послужили катализатором к принятию решению по Рохеру Каньясу — как вы знаете, мы отдали колумбийца в аренду в клуб АПОЭЛ (Кипр). Молодцами проявили себя и новички-форварды. И Дидар Жалмукан, и Роман Муртазаев, и Аздрен Лулаку отличились забитыми мячами в контрольных встречах и хорошо адаптировались в нашем коллективе. Уверенно действовал Евгений Постников, вернувшийся из аренды. В целом, мы довольны всеми новобранцами клуба.