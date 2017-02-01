Хамитжанов рассказал о влиянии Маевского на уход Каньяса из «Астаны» и новых трансферах
Генеральный менеджер ФК «Астана» Саян Хамитжанов подвел итог первому
учебно-тренировочному сбору команды в ОАЭ, а также рассказал о последних о ожидаемых трансферах в клубе.
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— Саян Жаксыгельдиевич, почему именно Эмираты выбраны место проведения УТС?
— Знаете, футболисты и тренеры — народ суеверный. Предыдущие три сезона мы начинали подготовкой именно в ОАЭ. Итоги этих трех сезонов — три подряд чемпионских титула. Поэтому, было решено не нарушать традицию. Погода в Дубаи стояла великолепная, условия и организация сборов были на самом высоком уровне, команда выполнила все намеченное. Поэтому, оцениваю сбор положительно.
— Очевидно, вы довольны и двумя победами в двух контрольных встречах? Кстати, почему на УТС было сыграно всего два матча?
— Сбор носил втягивающий характер. В начале цикла подготовки всегда важно заложить фундамент, тем более наш тренерский штаб всегда дает серьезные нагрузки, и для ребят было важно их выдержать. Игровой процесс был перенесен в самый конец УТС. И, хоть и тренеры всегда говорят, что результаты контрольных встреч не важны, отмечу — выигрывать всегда приятно. Тем более, нам удалось «всухую» обыграть серьезных соперников, среди которых можно выделить нашего южнокорейского оппонента.
— Опасались соперничества с победителем Азиатской Лиги чемпионов? «Чонбук Хендэ» — сильнейший клуб Азии!
— Нам было очень интересно оценить свой уровень. Поэтому крупная победа над таким клубом как «Чонбук» говорит не только о нашем уровне готовности. Выигрыш над корейским чемпионом наглядно продемонстрировал нам, да и всем болельщикам, что в свое время Казахстан принял очень верное решение, развернув свой футбольный курс на Европу, став членом УЕФА. Мы, как чемпионы своей страны, последние два сезона играющие в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, заматерели и окрепли,
— На эмиратском УТС «Астана» попробовала в деле новичков команды. Как они себя показали?
— Белорус Иван Маевский доказал тренерскому штабу, что он достоин играть в таком клубе как «Астана». Его отношение к делу и уровень, показанный в контрольных матчах, послужили катализатором к принятию решению по Рохеру Каньясу — как вы знаете, мы отдали колумбийца в аренду в клуб АПОЭЛ (Кипр). Молодцами проявили себя и
— Впереди еще один сбор. Мы увидим новых футболистов в «Астане»?
— Мы изучаем рынок, взвешиваем, анализируем, совещаемся с тренерским штабом. Безусловно, если в поле нашего внимания появится стоящая кандидатура, способная нас усилить, естественно, мы постараемся подписать такого игрока, но, по финансовым причинам, лишь из числа свободных агентов. В любом случае, массовой селекции в нашем клубе не будет. Мы всегда усиливаемся точечно. В команде серьезная конкуренция на отдельных позициях, поэтому, не исключен вариант, что мы даже
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