«Кристал Пэлас» арендовал французского футболиста «Ливерпуля» Мамаду Сако

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали об интересе к 26-летнему игроку со стороны московского «Спартака».

Сако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча за «Ливерпуль» после того, как был отчислен главным тренером Юргеном Клоппом со сборов в США из-за проблем с дисциплиной.