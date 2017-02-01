«Кристал Пэлас» арендовал французского футболиста «Ливерпуля» Мамаду Сако
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Клуб английской футбольной премьер-лиги «Кристал Пэлас» арендовал защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщается на официальном сайте лондонской команды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали об интересе к 26-летнему игроку со стороны московского «Спартака».
Сако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча за «Ливерпуль» после того, как был отчислен главным тренером Юргеном Клоппом со сборов в США
Ранее защитник подозревался в нарушении антидопинговых правил и
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