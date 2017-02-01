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1 февраля 2017, 8:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Кристал Пэлас» арендовал французского футболиста «Ливерпуля» Мамаду Сако

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Клуб английской футбольной премьер-лиги «Кристал Пэлас» арендовал защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали об интересе к 26-летнему игроку со стороны московского «Спартака».

Сако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча за «Ливерпуль» после того, как был отчислен главным тренером Юргеном Клоппом со сборов в США из-за проблем с дисциплиной.

Ранее защитник подозревался в нарушении антидопинговых правил и из-за дисквалификации не попал в расширенный состав сборной Франции на домашний чемпионат Европы, хотя впоследствии УЕФА закрыл дело в отношении футболиста.

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