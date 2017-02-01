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1 февраля 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Валенсия» вместо Максимовича арендовала другого полузащитника

Полузащитник испанского футбольного клуба «Сельта» Фабиан Орельяна продолжит карьеру в «Валенсии».

Полузащитник испанского футбольного клуба <span class=error>Сельта</span> <span class=error>Фабиан</span> <span class=error>Орельяна</span> продолжит карьеру в Валенсии. Увеличить
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«Летучие мыши» арендовали 31-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, информирует официальный сайт клуба.

Если «Валенсия» активирует пункт, то Орельяна автоматически станет игроком команды с контрактом до 30 июня 2019 года. По информации СМИ, в этом случае сумма сделки составит три миллиона евро.

Орельяна играет за «Сельту» с 2011 года. В текущем розыгрыше Примеры опытный вингер провел лишь семь игр, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также за свою карьеру 31-летний чилиец поиграл в составе «Гранады», «Хереса», «Удинезе» и «Аудакса».

Добавим, что состав «Валенсии» в зимнее трансферное окно (закрылось в Европе 31 января) мог пополнить полузащитник «Астаны» Неманья Максимович. Однако «летучие мыши» отказались платить казахстанскому клубу 300 тысяч евро за трансфер серба.

Таким образом, Максимович останется в «Астане» до лета, после чего отправится в «Валенсию». C испанским клубом он подписал контракт в начале января. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает в «Валенсии» семь миллионов евро.

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