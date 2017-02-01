«Валенсия» вместо Максимовича арендовала другого полузащитника
Полузащитник испанского футбольного клуба «Сельта» Фабиан Орельяна продолжит карьеру в «Валенсии».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Летучие мыши» арендовали 31-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, информирует официальный сайт клуба.
Если «Валенсия» активирует пункт, то Орельяна автоматически станет игроком команды с контрактом до 30 июня 2019 года. По информации СМИ, в этом случае сумма сделки составит три миллиона евро.
Орельяна играет за «Сельту» с 2011 года. В текущем розыгрыше Примеры опытный вингер провел лишь семь игр, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также за свою карьеру 31-летний чилиец поиграл в составе «Гранады», «Хереса», «Удинезе» и «Аудакса».
Добавим, что состав «Валенсии» в зимнее трансферное окно (закрылось в Европе 31 января) мог пополнить полузащитник «Астаны» Неманья Максимович. Однако «летучие мыши» отказались платить казахстанскому клубу 300 тысяч евро за трансфер серба.
Таким образом, Максимович останется в «Астане» до лета, после чего отправится в «Валенсию». C испанским клубом он подписал контракт в начале января. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает в «Валенсии» семь миллионов евро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter