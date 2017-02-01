«Валенсия» вместо Максимовича арендовала другого полузащитника

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«Летучие мыши» арендовали 31-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, информирует официальный сайт клуба.

Если «Валенсия» активирует пункт, то Орельяна автоматически станет игроком команды с контрактом до 30 июня 2019 года. По информации СМИ, в этом случае сумма сделки составит три миллиона евро.

Орельяна играет за «Сельту» с 2011 года. В текущем розыгрыше Примеры опытный вингер провел лишь семь игр, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также за свою карьеру 31-летний чилиец поиграл в составе «Гранады», «Хереса», «Удинезе» и «Аудакса».

Добавим, что состав «Валенсии» в зимнее трансферное окно (закрылось в Европе 31 января) мог пополнить полузащитник «Астаны» Неманья Максимович. Однако «летучие мыши» отказались платить казахстанскому клубу 300 тысяч евро за трансфер серба.

Таким образом, Максимович останется в «Астане» до лета, после чего отправится в «Валенсию». C испанским клубом он подписал контракт в начале января. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает в «Валенсии» семь миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fi" dir="ltr">? Fabián Orellana joins <a href="https://twitter.com/hashtag/ValenciaCF?src=hash">#ValenciaCF</a><a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeOrellana?src=hash">#WelcomeOrellana</a> ? <a href="https://t.co/Zku3m4By3m">https://t.co/Zku3m4By3m</a> <a href="https://t.co/qznIrDxgdI">pic.twitter.com/qznIrDxgdI</a></p>— Valencia CF English (@valenciacf_en) <a href="https://twitter.com/valenciacf_en/status/826537102934421506">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>