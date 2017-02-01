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1 февраля 2017, 8:51 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Роман Зозуля перешел в команду второго дивизиона чемпионата Испании

Испанский «Бетис» объявил о трансфере Романа Зозули в «Райо Вальекано», который выступает в Сегунде — втором дивизионе чемпионата Испании.

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Об этом пишет ТСН.

Украинец будет выступать в составе «Райо Вальекано» в качестве арендованного игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Эту информацию подтвердил и новый клуб игрока на своей странице в Twitter.

Отмечается, что игрок сборной Украины Роман Зозуля провел за «Бетис» 6 матчей, лишь в одном выйдя с первых минут.

Ранее СМИ сообщали, что испанский «Бетис» желает в январе, когда наступит пора зимнего футбольного межсезонья, расстаться с украинским форвардом Романом Зозулей.

Напомним, Роман Зозуля стал игроком «Бетиса» летом 2016 года, а до этого несколько лет выступал в «Днепре».

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