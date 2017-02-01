Роман Зозуля перешел в команду второго дивизиона чемпионата Испании

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Об этом пишет ТСН.

Украинец будет выступать в составе «Райо Вальекано» в качестве арендованного игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Эту информацию подтвердил и новый клуб игрока на своей странице в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">OFICIAL | <a href="https://twitter.com/zozulyaroman18">@zozulyaroman18</a> es nuevo jugador del <a href="https://twitter.com/RVMOficial">@RVMOficial</a> hasta final de temporada. Cedido por el <a href="https://twitter.com/RealBetis">@RealBetis</a> <a href="https://t.co/z9D8yjOYjj">pic.twitter.com/z9D8yjOYjj</a></p>— Rayo Vallecano (@RVMOficial) <a href="https://twitter.com/RVMOficial/status/826565900266569729">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отмечается, что игрок сборной Украины Роман Зозуля провел за «Бетис» 6 матчей, лишь в одном выйдя с первых минут.

Ранее СМИ сообщали, что испанский «Бетис» желает в январе, когда наступит пора зимнего футбольного межсезонья, расстаться с украинским форвардом Романом Зозулей.

Напомним, Роман Зозуля стал игроком «Бетиса» летом 2016 года, а до этого несколько лет выступал в «Днепре».