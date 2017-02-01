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1 февраля 2017, 8:30 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Российский футболист Андрей Аршавин, выступающий за алматинский «Кайрат», в четвертый раз стал отцом. Супруга игрока Алиса родила ему сына, сообщает Starhit.

C петербургской журналисткой Алисой Казьминой знаменитый футболист встречался несколько лет, а 1 сентября 2016 года пара поженилась. Спустя несколько дней Алиса призналась на своей странице в социальной сети, что беременна.

Для жены футболиста это третий ребенок (дочка и сын появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым), а для игрока «Кайрат» — уже четвертый. В союзе с Юлией Барановской у Аршавина родилось трое детей — дочь Яна и сыновья Арсений и Артем.

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