Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

C петербургской журналисткой Алисой Казьминой знаменитый футболист встречался несколько лет, а 1 сентября 2016 года пара поженилась. Спустя несколько дней Алиса призналась на своей странице в социальной сети, что беременна.

Для жены футболиста это третий ребенок (дочка и сын появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым), а для игрока «Кайрат» — уже четвертый. В союзе с Юлией Барановской у Аршавина родилось трое детей — дочь Яна и сыновья Арсений и Артем.