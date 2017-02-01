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1 февраля 2017, 8:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Георгий Жуков поделился эмоциями от первого гола за «Кайрат»

Новичок «Кайрата» Георгий Жуков поделился эмоциями от первого гола, забитого в футболке алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жуков отличился в товарищеском матче с чешским клубом «Фастав Злин», прошедшем на сборах в Турции. Полузащитник забил на 81-й минуте ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, установив окончательный счет — 2:0 в пользу «Кайрата».

Первый мяч в той игре за пять минут до этого забил капитан алматинского клуба Бауыржан Исламхан.

Добавим, что «Кайрат» выиграл четвертый подряд матч на сборах — ранее команда Кахабера Цхададзе была сильнее албанского «Кукеси» (1:0), российского «Оренбурга» (3:0) и словацкого клуба ДАК (1:0).

На вторых сборах в Турции «Кайрата» впереди ждут еще две товарищеские игры. 5 февраля алматинцы сыграют с болгарской «Славией», а через три дня встретятся с хорватским «РНК Сплит».

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