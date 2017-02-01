Георгий Жуков поделился эмоциями от первого гола за «Кайрат»

Жуков отличился в товарищеском матче с чешским клубом «Фастав Злин», прошедшем на сборах в Турции. Полузащитник забил на 81-й минуте ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, установив окончательный счет — 2:0 в пользу «Кайрата».

Первый мяч в той игре за пять минут до этого забил капитан алматинского клуба Бауыржан Исламхан.

Добавим, что «Кайрат» выиграл четвертый подряд матч на сборах — ранее команда Кахабера Цхададзе была сильнее албанского «Кукеси» (1:0), российского «Оренбурга» (3:0) и словацкого клуба ДАК (1:0).

На вторых сборах в Турции «Кайрата» впереди ждут еще две товарищеские игры. 5 февраля алматинцы сыграют с болгарской «Славией», а через три дня встретятся с хорватским «РНК Сплит».