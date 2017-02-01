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1 февраля 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» выбил «Лион» из Кубка Франции, победив в дополнительное время

«Марсель» обыграл «Лион» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Франции.

Хозяева открыли счёт на 24-й минуте благодаря результативному удару защитника Рода Фанни, но хавбек гостей Корентин Толиссо восстановил равновесие на табло в середине второго тайма. Решающий мяч в дополнительное время забил бразильский легионер марсельцев Матеус Дория.

Футболисты «Лиона» Мацей Рыбусь и Матьё Вальбуэна, известные в России по выступлениям за «Терек» и московское «Динамо» соответственно, приняли участие в этой встрече, но не отметились результативными действиями.

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