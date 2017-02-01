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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28619352/
1 февраля 2017, 1:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Оле, Миньоле! «Челси» не смог одолеть «Ливерпуль»

Пенальти, отраженный вратарем Миньоле, позволил «красным» сохранить ничью в матче с лидером.

Пенальти отраженный вратарем <span class=error>Миньоле</span> позволил красным сохранить ничью в матче с лидером. Увеличить
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ СПАД

Во время работы в Дортмунде Юрген Клопп неосторожно сравнил свою игровую философию с музыкальным стилем «хеви-метал». С тех пор к немцу прикрепился ярлык рок-звезды — все только и ждут, когда он возьмет бас-гитару и задаст жару. Сейчас — самое время. Было бы здорово, если бы перед началом матча с «Челси» Клопп вместе с командой вышел на центр «Энфилда» и исполнил знаменитую песню Help! одной известной ливерпульской четверки. Смотрелся бы этот призыв весьма органично.

В том хите есть строчка, которая идеально подходит сегодняшнему «Ливерпулю»: «Помоги мне, если можешь. Я чувствую себя паршиво». После трех кряду домашних поражений и двух последовательных вылетов из обоих кубковых турниров «красные» не могут чувствовать себя хорошо. «Ливерпуль» подавлен, «Ливерпуль» устал, хотя Клопп это и отрицает.

Хоккейный тренер Игорь Захаркин во время работы в СКА придумал термин «запланированный спад». Именно так и можно охарактеризовать текущую ситуацию в «Ливерпуле»: невозможно весь сезон играть в столь бешеном темпе, который задал Клопп, поэтому функциональное проседание неизбежно. А тренер, вероятно, просто лукавит — нельзя же признаться в том, что ты ожидал ухудшение результатов. За Клоппа говорит команда: в январе футболисты просто встали, если выражаться примитивно.

САМОЛЕТ ЗА МАНЕ

Частично спад «Ливерпуля» связан с отъездом Мане — несомненно лучшего игрока команды в этом сезоне. Несколько недель назад полузащитник отправился на Кубок африканских наций, но в минувшую субботу сборная Сенегала вылетела из турнира на радость болельщикам «красных». При этом Мане не реализовал единственный пенальти в послематчевой серии с Камеруном, после чего разрыдался, так что и он «чувствует себя паршиво».

Зато все прекрасно у «Челси»: на «синих» не повлияло обидное поражение от «Тоттенхэма» и они продолжили побеждать — четыре выигрыша подряд во всех турнирах. Понятно, что на стороне лидера было явное психологическое преимущество, но «Ливерпуль» в этом сезоне обрел статус своеобразного Робин Гуда: «красные» часто теряют очки в матчах с аутсайдерами и середняками, но в играх с прямыми конкурентами собираются и нередко побеждают.

Казалось, так будет и сейчас. На заре встречи «Ливерпуль» вновь включил максимальную скорость и запер «Челси» в своей штрафной — так, что лондонцы стали напоминать тот самый «автобус». В первые 15 минут всего 54 процента передач гостей оказались точными, да и владели мячом они лишь 29 процентов времени — совсем не по-лидерски!

МИНЬОЛЕ — ИЗ АНТИГЕРОЯ В ГЕРОИ

Но «Челси» гибок. Антонио Конте не раз доказывал в этом сезоне, что способен поставить продуктивную позиционную и контратакующую игру. Поэтому стартовый напор «Ливерпуля» не стал сюрпризом для итальянца — тем более что «красные» часто так начинают дома. Но один «стандарт» — и все трудно осязаемое преимущество хозяев рассыпалось в прах. Начудил Миньоле: пока бельгийский вратарь выставлял стенку, Марк Клаттенбург дал свисток и Давид Луиз легко послал мяч в угол — бразилец отличился в своем сотом матче в премьер-лиге.

Зрело четвертое домашнее поражение подряд для «Ливерпуля» — такого с командой не случалось с 1923 года. В этот момент вспомнились слова Клоппа, которые он произнес 31 декабря: «Представьте, как это раздражает, когда ты одерживаешь 13 побед подряд, но за твоей спиной все еще находится команда на шестиочковом расстоянии». Разумеется, немец говорил о «Челси» и «Ливерпуле».

Если бы «синие» победили, расстояние между клубами увеличилось бы до 13 очков. Хозяева вряд ли этого хотели и на исходе часа все же забили — Вайналдум поразил ворота Куртуа головой, аллюзия на декабрьскую игру с «Манчестер Сити». Но во втором тайме «Ливерпуль» ожидаемо стал проседать. Спасать команду отправился и долгожданный Мане, который слегка разнообразил атакующую палитру хозяев. Но забить «красные» так и не смогли.

А «Челси» упустил явный голевой момент на 76-й минуте, когда Клаттенбург решительно указал на 11-метровую отметку. Диегу Коста пробил в угол, но на удобной для вратаря высоте — Миньоле отразил мяч, мигом превратившись в героя.

31.01.2017 23:00 основной раунд: 23-й тур Anfield Road
Ливерпуль 1:1 Челси
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Антонио Конте
Голы
57′ Джорджиньо Вайналдум 5
30 Морейра Маринью Давид Луиз 24′
Нереализованные пенальти
19 Диегу Коста 76′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
59′ Джеймс Милнер 7
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
45′ Джордан Хендерсон 14
Эмре Джан 23
75′ Филиппе Коутинью 10
Садио Мане 19
90′ Адам Лаллана 20
Дивок Ориги 27
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Морейра Маринью Давид Луиз
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
21 Неманья Матич
10 Эден Азар 72′
11 Родригес Педро
22 Виллиан 83′ 79′
4 Сеск Фабрегас
19 Диегу Коста 90′
23 Миши Батшуайи
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
3 Угловые 3
13 Фолы 8
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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