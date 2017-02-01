Оле, Миньоле! «Челси» не смог одолеть «Ливерпуль»

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ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ СПАД

Во время работы в Дортмунде Юрген Клопп неосторожно сравнил свою игровую философию с музыкальным стилем «хеви-метал». С тех пор к немцу прикрепился ярлык рок-звезды — все только и ждут, когда он возьмет бас-гитару и задаст жару. Сейчас — самое время. Было бы здорово, если бы перед началом матча с «Челси» Клопп вместе с командой вышел на центр «Энфилда» и исполнил знаменитую песню Help! одной известной ливерпульской четверки. Смотрелся бы этот призыв весьма органично.

В том хите есть строчка, которая идеально подходит сегодняшнему «Ливерпулю»: «Помоги мне, если можешь. Я чувствую себя паршиво». После трех кряду домашних поражений и двух последовательных вылетов из обоих кубковых турниров «красные» не могут чувствовать себя хорошо. «Ливерпуль» подавлен, «Ливерпуль» устал, хотя Клопп это и отрицает.

Хоккейный тренер Игорь Захаркин во время работы в СКА придумал термин «запланированный спад». Именно так и можно охарактеризовать текущую ситуацию в «Ливерпуле»: невозможно весь сезон играть в столь бешеном темпе, который задал Клопп, поэтому функциональное проседание неизбежно. А тренер, вероятно, просто лукавит — нельзя же признаться в том, что ты ожидал ухудшение результатов. За Клоппа говорит команда: в январе футболисты просто встали, если выражаться примитивно.

САМОЛЕТ ЗА МАНЕ

Частично спад «Ливерпуля» связан с отъездом Мане — несомненно лучшего игрока команды в этом сезоне. Несколько недель назад полузащитник отправился на Кубок африканских наций, но в минувшую субботу сборная Сенегала вылетела из турнира на радость болельщикам «красных». При этом Мане не реализовал единственный пенальти в послематчевой серии с Камеруном, после чего разрыдался, так что и он «чувствует себя паршиво».

Зато все прекрасно у «Челси»: на «синих» не повлияло обидное поражение от «Тоттенхэма» и они продолжили побеждать — четыре выигрыша подряд во всех турнирах. Понятно, что на стороне лидера было явное психологическое преимущество, но «Ливерпуль» в этом сезоне обрел статус своеобразного Робин Гуда: «красные» часто теряют очки в матчах с аутсайдерами и середняками, но в играх с прямыми конкурентами собираются и нередко побеждают.

Казалось, так будет и сейчас. На заре встречи «Ливерпуль» вновь включил максимальную скорость и запер «Челси» в своей штрафной — так, что лондонцы стали напоминать тот самый «автобус». В первые 15 минут всего 54 процента передач гостей оказались точными, да и владели мячом они лишь 29 процентов времени — совсем не по-лидерски!

МИНЬОЛЕ — ИЗ АНТИГЕРОЯ В ГЕРОИ

Но «Челси» гибок. Антонио Конте не раз доказывал в этом сезоне, что способен поставить продуктивную позиционную и контратакующую игру. Поэтому стартовый напор «Ливерпуля» не стал сюрпризом для итальянца — тем более что «красные» часто так начинают дома. Но один «стандарт» — и все трудно осязаемое преимущество хозяев рассыпалось в прах. Начудил Миньоле: пока бельгийский вратарь выставлял стенку, Марк Клаттенбург дал свисток и Давид Луиз легко послал мяч в угол — бразилец отличился в своем сотом матче в премьер-лиге.

Зрело четвертое домашнее поражение подряд для «Ливерпуля» — такого с командой не случалось с 1923 года. В этот момент вспомнились слова Клоппа, которые он произнес 31 декабря: «Представьте, как это раздражает, когда ты одерживаешь 13 побед подряд, но за твоей спиной все еще находится команда на шестиочковом расстоянии». Разумеется, немец говорил о «Челси» и «Ливерпуле».

Если бы «синие» победили, расстояние между клубами увеличилось бы до 13 очков. Хозяева вряд ли этого хотели и на исходе часа все же забили — Вайналдум поразил ворота Куртуа головой, аллюзия на декабрьскую игру с «Манчестер Сити». Но во втором тайме «Ливерпуль» ожидаемо стал проседать. Спасать команду отправился и долгожданный Мане, который слегка разнообразил атакующую палитру хозяев. Но забить «красные» так и не смогли.

А «Челси» упустил явный голевой момент на 76-й минуте, когда Клаттенбург решительно указал на 11-метровую отметку. Диегу Коста пробил в угол, но на удобной для вратаря высоте — Миньоле отразил мяч, мигом превратившись в героя.