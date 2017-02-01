Миньоле: Я не слышал свистка арбитра, а Давид Луис всё сделал быстро

На 24-й минуте голкипер красных спокойно выстраивал стенку, когда защитник лондонской команды Давид Луис нанёс мощный и точный удар со штрафного. Бельгиец реабилитировался на 76-й минуте, не дав отличиться Диего Косте с 11-метровой отметки.



«Что касается пропущенного мяча, я не слышал свистка арбитра, а игрок “Челси” всё сделал быстро. Очень обидно. Давид Луис хорошо пробил, но мне от этого не легче. Пенальти? Здорово, что смог выручить команду. Однако мы все разочарованы, поскольку не смогли набрать три очка. Раз ничья с лидером, забивающим много голов, вызывает у нас негативные эмоции, это говорит о том, насколько мы голодны. Думаю, сегодня мы заслуживали большего», — цитирует Миньоле BBC.