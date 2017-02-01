«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе «Челси» гол на 24-й минуте встречи забил Давид Луис. У «Ливерпуля» отличился Джоржиньо Вейналдум (57).

«Челси» возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 56 очков. «Ливерпуль идет четвертым, имея в активе 46 баллов.

В следующем туре «Ливерпуль» 4 февраля сыграет в гостях против «Халла». В тот же день «Челси» примет «Арсенал».

В параллельном матче «Арсенал» дома уступил «Уотфорду» со счетом 1:2.

Остальные результаты игрового дня:

«Бернли» — «Лестер — 1:0;.

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:2;.

«Мидлсбро» — «Вест Бромвич» — 1:1;.

«Сандерленд» — «Тоттенхэм» — 0:0;.

«Суонси» — «Саутгемптон» — 2:1.