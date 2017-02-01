«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии.
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В составе «Челси» гол на 24-й минуте встречи забил Давид Луис. У «Ливерпуля» отличился Джоржиньо Вейналдум (57).
«Челси» возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 56 очков. «Ливерпуль идет четвертым, имея в активе 46 баллов.
В следующем туре «Ливерпуль» 4 февраля сыграет в гостях против «Халла». В тот же день «Челси» примет «Арсенал».
В параллельном матче «Арсенал» дома уступил «Уотфорду» со счетом 1:2.
Остальные результаты игрового дня:
«Бернли» — «Лестер — 1:0;.
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:2;.
«Мидлсбро» — «Вест Бромвич» — 1:1;.
«Сандерленд» — «Тоттенхэм» — 0:0;.
«Суонси» — «Саутгемптон» — 2:1.
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