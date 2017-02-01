Официально: Габбьядини стал игроком «Саутгемптона»
Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини официально стал игроком «Саутгемптона».
О подписании 25-летним итальянцем контракта на четыре с половиной года сообщается на официальном сайте «святых». Сумма трансфера не разглашается.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся английскому клубу в € 17 млн, ещё € 3,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В текущем сезоне Габбьядини провёл в составе «Наполи» 13 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.
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