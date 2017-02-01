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1 февраля 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Официально: Габбьядини стал игроком «Саутгемптона»

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини официально стал игроком «Саутгемптона».

О подписании 25-летним итальянцем контракта на четыре с половиной года сообщается на официальном сайте «святых». Сумма трансфера не разглашается.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся английскому клубу в € 17 млн, ещё € 3,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Габбьядини провёл в составе «Наполи» 13 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.

Саутгемптон
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