Официально: Габбьядини стал игроком «Саутгемптона»

О подписании 25-летним итальянцем контракта на четыре с половиной года сообщается на официальном сайте «святых». Сумма трансфера не разглашается.



Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся английскому клубу в € 17 млн, ещё € 3,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.



В текущем сезоне Габбьядини провёл в составе «Наполи» 13 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.