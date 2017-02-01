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1 февраля 2017, 1:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Миливоевич, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о покупке полузащитника «Олимпиакоса» Луки Миливоевича.

Футболист подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года, информирует пресс-служба английского клуба.

По данным СМИ, «орлы» заплатили за Миливоевича примерно £ 12,5 млн (около € 15 млн)

В этом сезоне чемпионата Греции 25-летний футболист забил шесть голов и получил шесть жёлтых карточек в 17 матчах.

По неофициальной информации, минувшим летом «Зенит» был готов потратить на Миливоевича около € 10 млн.

Кристал Пэлас
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Новости Зарубежного футбола

«Кристал Пэлас» подпишет Миливоевича, которым интересовался «Зенит»

«Кристал Пэлас» договорился с «Олимпиакосом» о покупке полузащитника Луки Миливоевича, сообщает Sky Sports. Завтра игрок прибудет в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. Греческий клуб получит за него 15 миллионов евро.
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