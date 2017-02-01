Миливоевич, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» объявил о покупке полузащитника «Олимпиакоса» Луки Миливоевича.
Футболист подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года, информирует
По данным СМИ, «орлы» заплатили за Миливоевича примерно £ 12,5 млн (около € 15 млн)
В этом сезоне чемпионата Греции 25-летний футболист забил шесть голов и получил шесть жёлтых карточек в 17 матчах.
По неофициальной информации, минувшим летом «Зенит» был готов потратить на Миливоевича около € 10 млн.
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