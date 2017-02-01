Миливоевич, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Кристал Пэлас»

Футболист подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года, информирует пресс-служба английского клуба.



По данным СМИ, «орлы» заплатили за Миливоевича примерно £ 12,5 млн (около € 15 млн)



В этом сезоне чемпионата Греции 25-летний футболист забил шесть голов и получил шесть жёлтых карточек в 17 матчах.



По неофициальной информации, минувшим летом «Зенит» был готов потратить на Миливоевича около € 10 млн.