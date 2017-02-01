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1 февраля 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле обыграл действующего чемпиона страны — «Лестер» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Сэм Воукс.

«Лестер» потерпел третье поражение кряду и с 21-м очком занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Бернли» расположился на девятой строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре «лисы» 5 февраля примут «Манчестер Юнайтед», а бордовые днем ранее сыграют с «Уотфордом».

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