«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»
В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле обыграл действующего чемпиона страны — «Лестер» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Сэм Воукс.
«Лестер» потерпел третье поражение кряду и с 21-м очком занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Бернли» расположился на девятой строчке, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре «лисы» 5 февраля примут «Манчестер Юнайтед», а бордовые днем ранее сыграют с «Уотфордом».
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