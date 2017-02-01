«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Сэм Воукс.

«Лестер» потерпел третье поражение кряду и с 21-м очком занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Бернли» расположился на девятой строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре «лисы» 5 февраля примут «Манчестер Юнайтед», а бордовые днем ранее сыграют с «Уотфордом».