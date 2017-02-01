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1 февраля 2017, 0:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» проиграл «Уотфорду», «Тоттенхэм» не смог победить «Сандерленд»

«Арсенал» проиграл «Уотфорду» в матче 23-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте Том Клеверли со стандарта откинул мяч в сторону под удар Юнесу Кабулу, у того получился страшной силы выстрел, который был подкорректирован бедром Аарона Рэмси. На 13-й минуте Этьен Капу подхватил мяч и ворвался в штрафную «канониров», пробив низом — Петр Чех в попытке отбить мяч подправил его на дальнюю штангу, которую замкнул Трой Дини.

На исходе часа игры Алексис Санчес продрался по лицевой линии к штрафной и вблизи вратарской подправил мяч на дальнюю штангу, откуда классный удар с лёта получился у Алекса Айуоби.

В других матчах «Тоттенхэм Хотспур» и «Сандерленд» сыграли вничью (0:0), «Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута» (2:0), «Мидлсбро» и «Вест Бромвич Альбион» разошлись миром (1:1), «Лестер» проиграл «Бёрнли» (0:1), а «Суонси Сити» одолел «Саутгемптон» (2:1).

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